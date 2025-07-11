Православный праздник сегодня в народе имеет красивое название - Великие росы.

12 июля в новом календаре украинской церкви вспоминают о подвигах двух мучеников - Феодора Варяга и его сына Иоанна. В народе день наполнен особым смыслом и приметами, связанными с летом и урожаем. Какие традиции соблюдают в эту дату, во что верили наши предки и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Что за праздник сегодня церковный - новый и старый стиль

12 июля (в старом календаре это дата 25 июля) в православной церкви вспоминают мучеников Феодора Варяга и его сына Иоанна, первых христианских мучеников в Киевской Руси.

О святых известно немного. Согласно летописям, Феодор родился в X веке и долгое время служил в Византии. Там он принял крещение, а его имя языческое до этого было Тур или Утор (скандинавское Тор или Оттар). Во времена правления князя Владимира он переехал в Киев. Сын Феодора, Иоанн, также исповедовал христианство и служил дружинником у князя.

Видео дня

Оба погибли за веру: язычники решили принести Иоанна в жертву идолам, но Феодор отказался отдать им сына и открыто обличал языческих богов. Толпа, подстрекаемая жрецами, убила и отца, и юношу.

Согласно преданию, мужество Феодора и Иоанна сильно потрясло князя Владимира, и это стало одной из причин, почему он решил принять христианство. Есть также мнение, что Десятинную церковь князь построил на месте дома Феодора. В 1908 году археологи нашли у её стен остатки сруба - возможно, это был дом варяга.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:

почитают мучеников Прокла и Илария;

преподобного Михаила Малеина, игумена;

мученицы Голендухи Персидской;

преподобного Иоанна и Гавриила Святогорцев;

преподобного Паисия Святогорца;

икону Божией Матери "Троеручица".

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 12 июля чествуют святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Обычаи дня 12 июля, о чем просят у святых, чего нельзя делать сегодня

К святому Феодору Киевскому обращаются с молитвами об укреплении веры, благочестии и исцелении недугов.

В народе этот день известен под красивым названием - Великие росы. В это время выпадает особенно много росы, которой приписывают целебную силу. Считается, что очень полезно пройтись по ней босиком и умыться, чтобы сохранить молодость, улучшить зрение и защититься от сглаза. Согласно приметам, роса 12 июля помогает прогнать болезни, укрепить здоровье и привлечь благополучие.

Также в эту дату собирают и сушат целебные травы - знахари говорят, что именно сейчас они набирают наибольшую силу. День считается хорошим временем для примирения, честных сделок и любых добрых дел. Важно помочь нуждающемуся - хотя бы добрым словом или советом.

Праздник имеет и свои строгие запреты. Не приветствуется сквернословие, ссоры, зависть и злость - все плохое возвращается в тройном размере.

По народным приметам женщинам не рекомендуется заниматься тяжелой работой, ремонтом, шитьем и особенно плакать - чтобы не лить слезы весь год.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 12 июля - о чем говорит природа

По приметам дня можно узнать, каким будет остаток лета и урожай:

росы много с утра - к хорошему и солнечному дню, а оставшееся лето будет жарким;

нет росы - к дождям и ненастью;

туман - к плохому урожаю;

пчелы громко жужжат - к жаркому августу;

в лесу много грибов - скоро похолодает.

Если 12 июля выдался холодный день, значит, зима будет морозной.

Вас также могут заинтересовать новости: