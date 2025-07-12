По словам президента, более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов были обезврежены.

Этой ночью Россия ударила по Украине 26 крылатыми ракетами и 597 дронами, более половины из которых - "Шахеды", сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов были обезврежены. Впрочем, отметил он, были попадания по гражданской инфраструктуре, в том числе в жилые дома.

"По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях в Черновцах. Мои соболезнования родным и близким. Еще около 20 раненых людей в результате обстрела получают всю необходимую помощь", - рассказал президент.

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Он подчеркнул, что темп воздушных ударов России "требует быстрых решений, и его можно сбить санкциями уже сейчас".

"Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает "русским" производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты. Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, которые спасут жизни", - добавил Зеленский.

Атака по Украине 12 июля

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на субботу Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами Х-101/55, запущенными со стратегической авиации. В течение нескольких часов взрывы раздавались во Львове, Луцке, Черновцах, Харькове и других украинских городах.

Стало известно, что в результате массированного удара РФ по Украине есть разрушения. Так, в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом, загорелся частный автомобиль. На Кировоградщине в одной из общин Голованевского района повреждено почти 10 частных домов.

Также российские оккупанты нанесли удар по Черновцам. Там от падения обломков погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Еще четыре человека получили тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии. В городе повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и авто.

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