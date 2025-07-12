В нескольких областях температура повысится до +37°...+39°.

В субботу, 12 июля, в Украине ожидается нестабильная погода с контрастами температур и осадками. Дожди пройдут на западе и во многих областях на левобережье. Температура по стране будет от +22° до +39°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Свежее всего сегодня будет на западе Украины. Тут столбики термометров покажут комфортные +22°...+24°. Ожидаются дожди, местами с грозами.

На севере Украины сегодня тоже будет без жары. Столбики термометров тут покажут +26°...+28°. В Сумской области погремят грозы.

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На востоке Украины сегодня будет очень жарко. В Харьковской области пройдет небольшой дождь, в течение дня ожидается около +31°, а вот в Донецкой и Луганской разогреет до +38°...+39°.

В центральной части Украины тепло распределится неравномерно. В Винницкой будет +26°, в Черкасской и Полтавской - до +29°, а на остальной территории воздух прогреется до +32°...+33°. В Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются осадки.

На юге Украины сегодня будет жарко. Тут воздух прогреется до +30°...+37°. Без осадков.

12 июля - праздник, приметы

12 июля - день Петра и Павла. День убывает, а жара прибывает.

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