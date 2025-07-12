В ночь на 12 июля враг атаковал разные города, в частности Харьков, Львов и Луцк.

Во время нового удара по нашей стране россияне применили 623 средства воздушного нападения, из которых было сбито 344. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Во время атаки россияне применили 597 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы различных типов с разных направлений. Также было запущено 26 крылатых ракет типа Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

Для отражения нападения Украина применила, в частности, авиацию, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ.

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По состоянию на утро противовоздушная оборона сбила:

- 319 БпЛА типа Shahed;

- 25 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 258 дронов-имитаторов признали локально потерянными/подавленными РЭБ.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 20 ударных БпЛА в пяти локациях. На 19 локациях зафиксировали падение сбитых средств воздушного нападения.

Новая атака по Украине: последствия

Во время российской атаки в ночь на 12 июля были попадания по гражданской инфраструктуре, в том числе по жилым домам.

В Черновцах от падения обломков погибло по меньшей мере два человека, еще несколько человек получили тяжелые ранения (состояние одного человека оценили как крайне тяжелое). Также пострадали Харьков, Львов и Луцк.

По словам ректора Национального университета "Львовская политехника" Натальи Шаховской, из-за ударов россиян пострадали три корпуса учебного заведения. В пятом корпусе было выбито около 100 окон.

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