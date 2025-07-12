Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на очередную массированную атаку РФ по нашему государству. По его словам, российские оккупанты продолжают свой террор, запуская сотни дронов и ракет, "разрушая жилые районы, убивая и калеча гражданских лиц".
"Особенно ужасному удару подверглись западные города Черновцы, Львов и Луцк, также пострадали другие регионы", - написал министр на своей странице в соцсети X.
Сибига в очередной раз призвал лишить Россию доходов от нефти, которые она превращает в военные преступления на фоне ее ежедневного террора против Украины.
"Российская военная машина ежедневно производит сотни средств террора. Ее масштабы представляют угрозу не только для Украины, но и для всего трансатлантического сообщества. В интересах наших партнеров как можно скорее нанести удар по этой фабрике террора новыми сильными санкциями: 18-м пакетом ЕС и законопроектом Грэма-Блюменталя. Немедленно лишите Путина финансирования его фабрики смерти", - подчеркнул дипломат.
Атака РФ по Украине 12 июля - что известно
Напомним, в ночь на 12 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. В результате чего во многих городах есть попадания, в частности во Львове и Харькове.
Отмечается, что во Львове пострадали два многоквартирных дома на улице Митрополита Андрея и Елены Степановны. Там есть частичное разрушение фасада, выбиты окна и двери. Кроме того, в результате атаки есть пострадавшие.
В то же время по предварительным данным российские оккупанты нанесли 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами. По словам мэра города Игоря Терехова, из-за атаки РФ пострадали три человека.
Также российские оккупанты нанесли удар по Черновцам, в результате чего погибли два человека, еще четыре человека получили тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи.
"На рассвете россияне атаковали нашу область 4-мя БпЛА типа "Шахед" и 1-й ракетой. К большому сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким...", - сообщил глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.