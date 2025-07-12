По словам министра, нужно лишить Путина финансирования его "фабрики смерти".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на очередную массированную атаку РФ по нашему государству. По его словам, российские оккупанты продолжают свой террор, запуская сотни дронов и ракет, "разрушая жилые районы, убивая и калеча гражданских лиц".

"Особенно ужасному удару подверглись западные города Черновцы, Львов и Луцк, также пострадали другие регионы", - написал министр на своей странице в соцсети X.

Сибига в очередной раз призвал лишить Россию доходов от нефти, которые она превращает в военные преступления на фоне ее ежедневного террора против Украины.

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"Российская военная машина ежедневно производит сотни средств террора. Ее масштабы представляют угрозу не только для Украины, но и для всего трансатлантического сообщества. В интересах наших партнеров как можно скорее нанести удар по этой фабрике террора новыми сильными санкциями: 18-м пакетом ЕС и законопроектом Грэма-Блюменталя. Немедленно лишите Путина финансирования его фабрики смерти", - подчеркнул дипломат.

Атака РФ по Украине 12 июля - что известно

Напомним, в ночь на 12 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. В результате чего во многих городах есть попадания, в частности во Львове и Харькове.

Отмечается, что во Львове пострадали два многоквартирных дома на улице Митрополита Андрея и Елены Степановны. Там есть частичное разрушение фасада, выбиты окна и двери. Кроме того, в результате атаки есть пострадавшие.

В то же время по предварительным данным российские оккупанты нанесли 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами. По словам мэра города Игоря Терехова, из-за атаки РФ пострадали три человека.

Также российские оккупанты нанесли удар по Черновцам, в результате чего погибли два человека, еще четыре человека получили тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи.

"На рассвете россияне атаковали нашу область 4-мя БпЛА типа "Шахед" и 1-й ракетой. К большому сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким...", - сообщил глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

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