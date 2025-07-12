Лавров заявил, что у РФ не было причин отказываться от помощи КНДР войне в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Северную Корею, сообщают северокорейские и российские СМИ. Отмечается, что после встречи министров иностранных дел стран АСЕАН Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан, который известен своими ракетными и военно-морскими объектами.

Лавров в КНДР провел встречу с северокорейским коллегой Чхве Сон Хи, во время которой обсуждалась война в Украине и ситуация на Корейском полуострове.

В частности, он заявил, что у РФ не было причин отказываться от помощи КНДР войне в Украине, "это было искреннее проявление солидарности".

Видео дня

При этом он добавил, что вопрос о дальнейшей помощи России в войне решает сам Ким Чен Ын.

Относительно возможности встреч Путина и Ким Чен Ына, Лавров сказал, что они находятся в постоянном контакте, встречи на высшем уровне между РФ и КНДР наверняка будут.

Также он прокомментировал заявления о создании "коалицией желающих" корпуса многонациональных сил для защиты Украины, назвав это "фантазиями" и заявив, что Москва "не воспринимает всерьез" эти попытки.

Россия и КНДР

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея сейчас поставляет России до 40% боеприпасов для войны с Украиной. По его словам, режим Ким Чен Ына отправляет России, в частности, баллистические ракеты и артиллерийские системы.

Также в южнокорейской разведке сообщали, что КНДР уже скоро может отправить больше войск в Россию. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, это может произойти уже в июле или августе.

Вас также могут заинтересовать новости: