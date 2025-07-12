В Украине продолжают дешеветь помидоры: сколько теперь стоит килограмм

Отмечается, что тепличные помидоры продают в среднем на 17% дороже, чем годом ранее.

Цены в Украине на помидоры продолжали снижаться. Удешевление связано с массовой уборкой томата их теплиц в южных областях страны при стабильном спросе.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что цены на помидоры за неделю снизились в среднем на 14%, и сегодня производители готовы отгружать овощ по 40-55 грн/кг ($0,96-1,32/кг) в зависимости от качества и объема партии.

При этом указано, что сегодня тепличные помидоры в Украине продают в среднем на 17% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Ожидается, что в дальнейшем цены на тепличные томаты продолжат снижаться, поскольку многие хозяйства только приступили к массовой уборке этих овощей.

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Цены на помидоры в супермаркетах Украины

В АТБ овощ можно купить по 64,89 грн/кг.

При это в Сильпо цены стартуют от 61,20 грн/кг, но это цена со скидкой.

В то же время в Varus овощ продают по 79,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине стремительно снижаются цены на малину из-за существенного роста предложения ягоды на рынке, потому что хозяйства уже начали активно собирать урожай нынешнего года.

В то же время цены на голубику также упали. Так, с конца прошлой рабочей недели ягода подешевела в украинских хозяйствах примерно на 25%.

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