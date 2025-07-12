Самое время отпустить то, что больше не служит, и почувствовать внутренний покой.

Составлен гороскоп на сегодня, 12 июля, по восточному календарю День пройдет под знаком Водяной Лошади и идеально подойдет для завершения, прощания и внутреннего освобождения. Для шести китайских знаков Зодиака энергия дня принесет не усилия, а облегчение и прозрение, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Лошадь

Это ваш день, и вы ощутите, как напряжение спадает. Ситуации разрешаются, решения приходят сами собой. Неожиданное "нет" или своевременное "да" откроют путь к свободе. Удача проявится там, где вы перестанете бороться.

Кролик

Наступает момент ясности. То, чего вы ждали, наконец проясняется. Одно внутреннее осознание - и вам становится ясно, как действовать дальше. Вы отпускаете груз и чувствуете легкость.

Дракон

Завершается то, что мешало идти вперед. Это спокойный сдвиг, который дает мотивацию. Завершение старого откроет путь к новому, и вы будете к нему готовы.

Свинья

Освобождение приходит неожиданно. От чего-то, что тихо истощало вас, вы вдруг отказываетесь - и сразу чувствуете прилив сил. Все само собой встает на место. Энергия возвращается без лишнего шума.

Змея

Даже если внешне все спокойно, внутри вы почувствуете победу. Сомнения исчезают, появляется надежда. Это внутреннее обновление станет залогом удачи уже совсем скоро.

Обезьяна

Неожиданное признание или честный разговор станут поворотным моментом. Завершение чего-то, что тянулось слишком долго, принесет облегчение. Удача здесь - в способности отпустить и освободиться.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака озолотятся до конца лета 2025-го года.

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