Генерал Патрик Сандерс подчеркнул, что "коалиции желающих" стоило бы уже сейчас направить военных в Украину для тренировки украинской армии.

Бывший командующий сухопутными войсками Великобритании генерал Патрик Сандерс предупредил, что Великобритания должна подготовиться к войне с Россией в течение пяти лет, построив бункеры и инвестируя в противовоздушную оборону. В интервью The Telegraph Сандерс заявил, что Великобритании необходимо признать, что война с Путиным к 2030 году — это "реальная возможность".

"Если Россия прекратит военные действия в Украине, то в течение нескольких месяцев у неё появится возможность провести ограниченное нападение на члена НАТО, за поддержку которого мы будем отвечать, и это произойдёт к 2030 году", — заявил он.

Он подчеркнул, что необходимо строительство бомбоубежищ для гражданского населения и подземных командных центров для военных в рамках подготовки к нападению и привёл Финляндию в качестве примера, который Великобритании стоит рассмотреть.

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"У Финляндии есть бомбоубежища на 4,5 миллиона человек. Она может выжить как правительство и как общество под прямыми ракетными и воздушными атаками со стороны России. У нас этого нет", - подчеркнул Сандерс.

Кроме того, он отметил опасность сокращения британской армии.

"В настоящее время британская армия слишком мала, чтобы выдержать более первых нескольких месяцев интенсивных боевых действий, и нам понадобится больше", — заявил он.

При этом он подчеркнул, что "коалиции желающих" стоило бы уже сейчас направить военных в Украину для тренировки украинской армии:

"Я бы сказал, что мы должны быть там сейчас, проводить учения. Мы должны быть на Западной Украине, помогая украинцам с их подготовкой и оснащением".

Первая цель Путина в НАТО

На вопрос The Telegraph, какая страна следующая в списке нападений Путина, он ответил Великобритания "близка к тому, чтобы стать врагом номер один", потому что она мобилизовала реакцию международного сообщества в первые дни войны в Украине.

При этом, хотя он не верит, что Европа столкнётся с "масштабным наступлением по широкому фронту, где русские направляются к Берлину", он полагает, что Москва будет стремиться вернуть себе элементы Советской империи, значительная часть которой сейчас входит в состав НАТО.

По его мнени, районом, уязвимым для атак, является, например, норвежский остров Шпицберген, который является стратегически важным объектом и гарантирует России доступ к Северной Атлантике.

На юге, по словам генерала сэра Патрика, следующими очевидными целями являются три государства Балтии, включая преимущественно русскоязычный город Нарва в Эстонии. Поскольку в Эстонии находится британская боевая группа, "британские войска будут задействованы с первого дня", если такое вторжение произойдёт.

Он также предупредил об уязвимости некоторых датских и шведских островов, а также Сувалкского коридора.

"Если они займут этот участок, то смогут наладить сообщение из Калининграда в Беларусь, которая занимает пророссийскую позицию, и полностью изолировать и перерезать все сухопутные границы трёх прибалтийских государств", - говорит он.

Европа готовится к войне с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия через 5-7 лет может напасть на Эстонию. При этом он подчеркнул, что альянс "имеет все планы на этот случай".

Также СМИ писали, что Крупнейший порт Европы Роттердам готовится к возможной войне с Россией, резервируя места для судов с военными грузами и планируя, куда перенаправить грузы в случае начала конфликта.

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