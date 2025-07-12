По информации источников, в базовую линейку iPhone впервые за пять лет вернеться фиолетовый цвет.

iPhone 17 и iPhone 17 Air будут доступны в общей сложности в девяти цветовых вариантах, согласно новой информации, поступающей из Азии.

Производители аксессуаров уже начали выпускать цветные защитные кольца для камер, соответствующие цветам телефонов. Если верить утечке, стандартный iPhone 17 будет продаваться в черном, серебристом, синем, зеленом и фиолетовом цветах.

Это согласуется с более ранним отчетом, в котором утверждалось, что Apple тестирует новые варианты фиолетового и зеленого цветов. Таким образом они заменят розовый и бирюзовый в iPhone 16/iPhone 16 Plus

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В свою очередь цветовая палитра iPhone 17 Air окажется более сдержанной и премиальной. Это черный, серебристый, золотой и синий цвет.

Презентация iPhone 17, в том числе Air- и Pro-моделей, должна состояться в сентябре. Ожидается, что базовая модель будет единственным новым смартфоном в старом дизайне. "Прошки" получат переработанный блок камер, а 17 Air выйдет с длиной горизонтальной полосой в стиле Google Pixel.

Вместе с айфонами в сентябре представят новые Apple Watch, iPad Pro M5 и, возможно, AirPods 3. А вот первые Макбуки на базе M5 решили отложить до весны 2026 года.

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