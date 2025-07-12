К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

Российские оккупанты во время атаки 12 июля атаковали Луцк, в результате чего был уничтожен отдельный частный жилой дом. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.

"В отдельных домах от взрывной волны и обломков повылетали окна. Было возгорание частного автомобиля. Остальная информация по убыткам уточняется", - отметил он.

По словам чиновника, информации о погибших нет.

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Кроме того, сегодня под вражеским обстрелом оказались и Кировоградская область.

"В одной из громад Голованевского района повреждены почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы", - сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

Он отметил, что обошлось без пострадавших, сейчас прилегающую территорию обследуют специалисты.

"Также в области, из-за обломков сбитого беспилотника, произошло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали", - отметил он.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 12 июля Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Под ударами оказались Львов, Харьков и другие города. По предварительным данным российские оккупанты нанесли 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами.

В то же время во Львове взрывы прогремели в нескольких районах города. Зафиксировано попадание - в частности на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны. Также в городе повреждены несколько домов, в том числе жилых, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей, оборвана контактная сеть. Из-за этого утром не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32.

В свою очередь сообщалось, что 11 июля оккупанты атаковали Харьков и попали в роддом, в результате чего пострадали младенцы. По информации Минздрава, всего во время утренней атаки россияне повредили три медучреждения на Харьковщине: роддом, стоматологическую поликлинику и городскую больницу.

Кроме того, значительные повреждения получила городская больница в Чугуеве - в ней выбито более 200 окон и 100 дверей, ранения получили двое работников и двое пациентов.

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