Кофе блокирует рецепторы, вызывающие сонливость, но на самом деле не делает вас отдохнувшим.

Попить кофе после обеда может показаться лёгким способом получить энергию, но это также может привести к сильному упадку сил впоследствии. Чашка кофе блокирует рецепторы, вызывающие сонливость, но на самом деле не делает вас отдохнувшим. Вместо этого портал verywellhealth.com рекомендует семь закусок, которые обеспечат питательными веществами и энергией на весь день и более полезны, чем чашка кофе во второй половине дня.

1. Банан с ореховым или подсолнечным маслом

Натуральный сахар из таких фруктов, как бананы, может дать мозгу мгновенную энергию, необходимую для концентрации. Бананы также отлично подходят для восполнения энергии после физической активности, поскольку они снабжают организм электролитами, такими как калий и магний. Добавление порции ореховой пасты снабжает организм полезными жирами и растительным белком, помогая предотвратить скачки сахара в крови. Подсолнечное масло содержит необходимые минералы, такие как селен и медь, которые необходимы организму для выработки и поддержания здоровья клеток.

2. Цельнозерновой тост с авокадо

Цельнозерновой хлеб обеспечивает сложными углеводами, необходимыми мозгу для сосредоточенных задач, а также такими питательными веществами, как витамин B6 и фолиевая кислота, которые необходимы многим ферментам в организме для эффективной работы.

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Сочетание клетчатки в хлебе и полезных мононенасыщенных жиров в авокадо поможет чувствовать себя сытыми до самого обеда.

3. Ягоды годжи и греческий йогурт

Ягоды годжи придают энергии и богаты антиоксидантами. Греческий йогурт известен как отличный утренний перекус, который даёт дополнительный белок, а также кальций и витамин B12, которые помогают поддерживать активность нейронов и оптимальную работу мышц.

4. Яйца вкрутую с домашними чипсами из капусты кейл

Яйца — отличный источник белка и других незаменимых аминокислот. Мозг также получает от них много холина, а также витамины D и B12, которые помогают сосредоточиться и избежать усталости.

Чипсы из капусты кейл — отличный способ получить железо и витамин К, которые помогают клеткам вырабатывать энергию и поддерживать работу мышц. Капуста кейл также содержит витамин С, который может укрепить вашу иммунную систему.

5. Хумус с овощными ломтиками или мультизерновыми крекерами

Нут — источник клетчатки, полезных жиров и белка. Используйте небольшие ломтики молодой моркови (богатой витамином А) и красного болгарского перца (отличный источник витамина С) в качестве основы для намазки, чтобы получить более полноценное питание.

Вы также можете использовать зерновые крекеры, чтобы получить сложные углеводы.

6. Овсяные хлопья с семенами чиа

Овес и семена чиа являются источниками растворимой клетчатки, которая предотвращает скачки уровня сахара в крови. Овес также содержит бета-глюкан, который помогает предотвратить скачки уровня сахара в крови.

Эта суперфуд-смесь также содержит большое количество растительного белка и омега-3 жирных кислот, таких как альфа-линоленовая кислота (АЛК).

7. Приготовьте свою собственную смесь для перекуса с темным шоколадом

Тёмный шоколад содержит магний, необходимый для выработки энергии в клетках. Вы также получите флавонолы, способствующие кровообращению и здоровью мозга, а также полифенолы, которые помогут снизить стресс в напряженный день.

Вы также можете добавить миндаль для улучшения обмена веществ, грецкие орехи для улучшения здоровья мозга и семена подсолнечника для борьбы с воспалением.

Ранее эксперты рассказали, когда лучше пить кофе, чтобы достигнуть оптимальной концентрации и энергии.

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