Через несколько часов после взрыва конверта в украинском посольстве в Мадриде аналогичное письмо пришло в компанию, которая производит РСЗО для Украины.

Полиция Испании проверяет возможную связь между двумя письмами-бомбами, присланными украинскому посольству в Мадриде и оружейной компании, которая производит ракетные установки для Украины.

Как сообщает Reuters, полиция подтвердила, что вчера, через несколько часов после того, как в украинском посольстве в Мадриде разорвалось письмо со взрывчаткой, подобный пакет получила оружейная компания в Сарагосе на северо-востоке Испании. Речь идет о компании, которая производит реактивные системы залпового огня C90, которые Испания предоставляет Украине.

По данным издания, Верховный суд Испании начал расследование нападения как акт возможного терроризма.

Видео дня

Правительственный представитель в Сарагосе Роза Серрано заявила в интервью телеканалу SER, что оба конверта имели одного отправителя.

Рентгеновский снимок конверта, который был прислан в Сарагосу, показал заряд взрывчатки с проволокой, готовой к активации, когда конверт откроют. Полиция совершила безопасный подрыв этого конверта.

Испанская государственная почтовая компания сообщила, что сотрудничает со следствием.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью TVE отметил, что работает в посольстве, как всегда. "Мы имеем указания от министерства в Украине, что учитывая ситуацию, мы должны быть готовы к любым инцидентам... любой российской деятельности за пределами страны", - сказал он.

Взрывчатка в посольстве Украины

30 ноября в посольстве Украины в Испании в руках коменданта во время осмотра взорвался конверт. Сотрудник посольства получил незначительные ранения и был госпитализирован, угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом. Также министр подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, "им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии".