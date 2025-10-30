Эксперт считает, что такая реакция со стороны стран Альянса должна быть в случае российского удара по любому квадратному метру территории НАТО.

В случае российского удара по любому квадратному метру стран НАТО, они должны немедленно реагировать ударом по Москве. При этом НАТО имеет достаточно средств, чтобы стереть Москву с лица земли. Об этом полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан заявил в эфире Радио NV.

В частности, эксперт прокомментировал заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена о том, что Москву сравняют с землей, если будет атака на Брюссель.

"Одновременный залп тех средств поражения, которые есть сейчас на вооружении НАТО – не только Москву, но как минимум европейскую часть России может на ноль помножить. Там просто будет ядерная пустыня, если говорить об ядерном оружии. Если конвенциональное оружие – действительно Москвы не будет. Просто чисто конвенциальным оружием Москву могут действительно стереть с лица земли", - отметил Свитан.

По его мнению, министр обороны Бельгии точно знает, что такая возможность существует.

При этом, эксперт подчеркнул, что речь идет о средствах поражения, которые есть в первом залпе.

Свитан считает, что такая реакция со стороны стран Альянса должна быть не только в случае российского удара по одной из столиц блока, но по любому квадратному метру территории НАТО - начиная от Эстонии, и заканчивая Канадой:

"И это должен быть ответный удар сразу по Москве, по центру принятия решений. В Москве и Московской области расположены основные 30% военных объектов, высокотехнологических, которые производят, проектируют основные узлы и агрегаты средств поражения для российской армии. В этом смысле, Москва – это военный объект в чистом виде. Поэтому этот вопрос нужно сразу решать".

Возможный удар НАТО по России

Как сообщал УНИАН, недавно министр обороны Бельгии заявил, что если Россия намериться нанести даже неядерный удар по странам НАТО, например по Брюсселю, в ответ те "сравняют Москву с землей".

В ответ российские дипломаты заявили, что заявления бельгийского министра абсрудны и оторваны от реальности.

