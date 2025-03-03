"Большие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, маленькие умы обсуждают людей", - говорила Элеонора Рузвельт. Последние дни почти все обсуждение крутилось вокруг людей: кто что сказал, кто как сидел, как был одет и т.д., а главное - кто виноват. Немного было обсуждение событий, например, я бы выделил важную информацию о том, что Трамп съел обед Зеленского. И очень мало было обсуждения идей. Поэтому, давайте попробуем задеть этот более глубокий уровень.

Первое. Идея, что США должны прекратить выполнять роль мирового полицейского, чрезвычайно популярна среди американских граждан. Ведь это означает тратить меньше денег за рубежом и больше дома. Это - одна из ключевых точек политики новой администрации. Но такое изменение вызывает переход от мирового порядка, основанного на правилах и договоренностях (который возможен лишь при наличии угрозы принуждения к исполнению), к мировому порядку, основанному на силе.

Не будем погружаться в тему безопасности мировой торговли и коммуникаций, на страже которой стоят американские флоты, и роли доллара как мировой резервной валюты.

Достаточно сказать, что из вышеупомянутой идеи однозначно следует меньшая роль США в европейских делах, прежде всего в российско-украинской войне. Сокращение американской поддержки с 2025 года и далее было определено еще до того, как состоялись выборы.

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Второе. Идея, что главным противником США является Китай, давно стала мейнстримом американской мысли. Идея, что надо оторвать Россию от Китая, чтобы не допустить чрезмерного усиления Китая ("обратный Никсон"), разделяется критической массой американских интеллектуалов, влияющих на формирование внешней политики.

Кто немного понимает Россию и Китай, для того эта идея кажется безумной, но традиция "русских студий" в Америке слишком москвоцентрична на протяжении более полусотни лет (задолго до распада СССР, вспомните речь "котлета по-киевски" 1 августа 1991 года), чтобы увидеть невозможность этой идеи. А в целом "обратный Никсон" (Никсон в свое время приложил усилия, чтобы оторвать Китай от СССР, но тогда уже отношения между двумя странами были чрезвычайно напряженные) укладывается в "слепое пятно Запада".

Третье. Идея перезагрузки отношений с Россией - идея-фикс каждой новой американской администрации, начиная с 2001: Буш-младший, Обама, Трамп-1, Байден, теперь вот Трамп-2. Ни разу эта идея не сработала и быстро приводила к новому обострению отношений. Но каждый президент США уверен, что вот как раз ему это удастся.

Четвертое. Из вышеупомянутых трех идей логично вытекает идея отдать Украину России как плату за отрыв России от Китая, перезагрузку отношений и передачу России функции европейского полицейского.

Пятое. В то же время на столе лежит идея провозглашения великого миротворца, и для этого надо завершить войну быстро. Как это сделать без поражения одной из сторон, никто понятия не имеет. Российское поражение неприемлемо из-за необходимости использовать Россию против Китая, а также из-за рисков, которые на Западе считаются неотвратимыми (хотя на самом деле таковыми не являются, как доказал 1991 год). Значит, выход только один - поражение Украины. Выражение "мир через силу", как оказалось, означает принуждение не России, а Украины.

Шестое. Однако, давя на слабого, а не сильного, на сторону, которая защищается, а не на агрессора, США не выглядят сильными. Значит, надо, чтобы Украина сама признала поражение.

Следовательно, задача американской администрации сейчас состоит в том, чтобы как можно скорее заставить Украину самостоятельно признать поражение, этим умиротворить Россию, наладить американо-российские отношения и испортить российско-китайские, а также послать Европе сигнал, что отныне они сами должны справляться со своими проблемами.

Проанализируйте теперь все события, слова, жесты, одежду, диспозицию, стенограмму, видеозапись в рамках этой системы идей и подумайте, какие были другие варианты, что можно было сделать не так, где упущенные нами шансы и так далее. Для этого полезно поставить себя на место каждого из участников драмы - Зеленского, Трампа, Вэнса - и подумать, что бы вы сделали иначе, исходя из ваших целей и ограничений.

Валерий Пекарь, предприниматель, общественный деятель, публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы