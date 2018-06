Байден и пустота

Верховная Рада готовилась к прибытию важного гостя загодя: подходы крепко охранялись, перед парадным входом выставили флаги принимающей и принимаемой стран, следить за порядком «зарядили» сотни правоохранителей, аккредитованных журналистов дополнительно аккредитовали, помощников депутатов и вовсе не впустили в здание парламента до окончания визита вице-президента США. «Good morning!», - шутливо приветствовали представителей прессы сотрудники Госохраны и усиление мер безопасности в украинском парламенте не раздражало.

На улицах возле Верховной Рады и на площади перед зданием также было не скучно: немногочисленный митинг с многочисленными партийными флагами, любители доллара «по пять», барабаны, импровизированная сцена-«броневичок», плакаты и лозунги на любой вкус и цвет. От банальных «Help! SOS!» и «Где реформы?» до многословных «Mr. Biden! Ask our President about political repressions!» (Мистер Байден! Спросите у нашего президента о политических репрессиях!) и «Не поддерживайте премьера-коррупционера!».

Ключевое требование улицы - отставка правительства во главе с премьер-министром Арсением Яценюком за «провальную социально-экономическую политику, защиту интересов олигархов, коррупцию и невозможность вывести Украину из кризиса». Все это раз за разом озвучивали выступающие с «броневичка».

Тем временем в сессионном зале парламентарии, в ожидании американского гостя, развлекались рассмотрением повестки дня. Учитывая, что в другие пленарные дни такого количества народных депутатов в рабочее время на рабочем месте не застать, результативные голосования в 300 и больше голосов выглядели едва ли не чудом.

Анонсированное на 11 утра выступление вице-президента США затягивалось, и парламентарии, чем черт не шутит, могли принять все запланированные к рассмотрению документы. Но, с опозданием в час, Джо Байден вышел на трибуну Верховной Рады.

Талантливый оратор

Получасовая речь профессионального оратора и настоящего политика в западном понимании этого слова в зале, где, как правило, никто никого не слушает, была насыщенной. Вице-президент США говорил о Майдане, войне, моральной и политической ответственности украинских политиков перед страной («весь мир наблюдает за вами»), параллельно цитируя Тараса Шевченко и озвучивая эпизоды американской истории. Байден заявил о поддержке Украины со стороны США, демонстрируя Москве тот факт, что Киев входит в зону стратегических американских интересов. Вместе с тем, ни слова не было сказано о выполнении более ранних обязательств США перед Украиной, озвученных 20 лет назад в виде гарантий безопасности и территориальной целостности за отказ от ядерного оружия.

Кроме того, вице-президент США акцентировал внимание украинского политикума на необходимости принятия согласованного с МВФ бюджета на 2016 год и важности выполнения Минских соглашений. В частности, относительно предоставления амнистии тем, кто не совершил тяжких преступлений, принятии необходимых изменений в Конституцию Украины и проведении выборов на оккупированных территориях по законам Украины и под пристальным наблюдением международного сообщества.

В этом пассаже выступления Джо Байдена отрадно, что американский политик и сам понимает, что выполнение всех этих пунктов проблематично. Тем более, что, на сегодняшний день, нарушителем Минских соглашений является не Украина. И это, по его словам, может быть причиной того, что Запад продолжит своими санкциями «заставлять Россию платить большую цену».

Впрочем, нашлась ложка дегтя в сладкой речи вице-президента США и для украинской власти. По словам Байдена, Украине угрожает коррупция, чем пользуются, в том числе, наши враги.

«Когда Россия пытается подорвать стабильность и суверенитет Украины, используя именно инструменты коррупции, чрезвычайно важно для Украины не дать России этого сделать, чтобы она не могла использовать любой способ для того, чтобы финансово придавить Украину или подорвать экономику Украины», - сказал он.

"Коррупция отбирает ресурсы у народа, она не допускает развития экономики, украинцы знают об этом…"

По словам американского политика, недостаточно просто создать Национальное антикоррупционное бюро. Необходимо также провести судебную реформу, «чтобы вы могли привлечь к ответственности соответствующих лиц». При этом, чиновникам следует научиться отделять собственные интересы от государственным, а олигархам научиться жить по одним правилам и платить налоги. «Коррупция отбирает ресурсы у народа, она не допускает развития экономики, украинцы знают об этом… - заметил вице-президент США. - Украина не может себе позволить, чтобы люди потеряли надежду».

Коррупционеры против коррупции?

В принципе, что касается внутренней украинской кухни, Джо Байден не сказал украинскому политическому бомонду ничего нового. Ничего из того, что они бы не слышали раньше, например, от представителей гражданского общества. Но если к голосу общественности парламентарии, зачастую, глухи, то речь вице-президента США слушали внимательно и даже иногда аплодировали. А после окончания выступления, не без удовольствия, комментировали.

«Это выступление большого друга Украины, эмоциональное и с надеждой на то, что Украина сможет преодолеть препятствия старой системы, - вещала журналистам в кулуарах лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. – Особый акцент был сделан на преодолении коррупции… Она сегодня – самый большой недостаток… Но все в руках нашего государства и нашего народа».

Не скромничал «Оппозиционный блок». «Действительно, когда Байден говорил о коррупции, он смотрел в сторону Кабмина», - отметил народный депутат от ОБ Юрий Мирошниченко.

По его мнению, это очевидно, поскольку в коррупционных схемах задействована не представительская власть – парламент, а все они проходят через исполнительную – правительство, «через некоторые формальные и неформальные связи, оперирование потоками, которые идут через правительственные каналы».

В ответ на такие заявления в пропремьерской фракции «Народный фронт» отметили, что у представителей «Оппозиционного блока» плохо со зрением. «Думаю, что у «Оппозиционного блока» просто сбит прицел», - заявил народный депутат от НФ Георгий Логвинский.

Лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк назвал слова Байдена об Украине и коррумпированной демократии «моральным избиением» для власти и добавил, что после этого «и президент, и премьер-министр, и все правительство должны уйти в отставку». «Многим чиновникам нужно подать в отставку, если есть мораль. Но думаю, что эти моральные сообщения, которые посылал вице-президент США, именно этими людьми, которые являются аморальными, не услышаны. Они не способны услышать нравственные ценности, поэтому и довели эту страну «до ручки», - убежден политик.

Вместо реальной борьбы с коррупцией парламентарии часто занимаются созданием пиарповодов.

В пропрезидентской фракции, в которой накануне как раз разразился скандал, связанный с обвинениями в коррупции одними депутатами Блока Петра Порошенко других депутатов Блока Петра Порошенко, говорили о глобальном. Например, Владимир Арьев отметил, что вместо реальной борьбы с коррупцией парламентарии часто занимаются созданием пиарповодов. «Проблема в каждом из нас… Нужно не драться, не кричать, не делать громких заявлений, а приходить, разбираться с законами и голосовать», - констатировал он.

«Бифштекс по-киевски»

Джозеф Байден стал вторым американским политиком самого высокого уровня, выступившим в стенах Верховной Рады. До этого с речью, которая вошла в историю под названием «Chicken Kiev speech» («Речь котлета по-киевски») перед украинскими депутатами выступал Джордж Буш-старший 1 августа 1991 года.

24 года назад американский президент предостерегал Украину от «суицидального национализма», говорил, что американцы не будут поддерживать тех, кто ищет независимости, чтобы установить в стране локальный деспотизм и отмечал, что США поддерживают создание вместо СССР мягкой федерации при участии девяти союзных республик. Выступление Буша-старшего Верховная Рада также встречала аплодисментами, но была жестко раскритикована сторонниками независимости Украины. А уже через несколько месяцев после визита президента США в Украине был проведен референдум о независимости от Советского союза.

Выступление 1991 года было неправильным месседжем, что свидетельствовало о дезориентации Администрации Буша-старшего.

«Различия между той речью и нынешней такие же, как между небом и землей, - рассказал дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины по вопросам Евроинтеграционной политики, народный депутат от «Батькивщины» Борис Тарасюк. – Выступление 1991 года было неправильным месседжем, что свидетельствовало о дезориентации Администрации Буша-старшего, которая не ощутила атмосферы изменений. И это была большая ошибка».

«Сегодня же в выступлении вице-президента США Джозефа Байдена не было ничего такого, что могло бы вызвать резкое неприятие… Я не услышал терминологии, которая говорила бы об усталости. Я услышал месседжи, которые свидетельствуют об обеспокоенности США относительно ситуации в Украине - коррупции, реформ, войны с РФ. Но я не услышал безразличия», - сказал он и добавил, что месседжи были выстроены правильно, но это не значит, что все они вызывают полное согласие.

В качестве примера дипломат напомнил о Минских соглашениях, согласно которым, по словам вице-президента США, Украина должна полностью выполнить свою часть обязательств. «США озвучили известную позицию Нормандской четверки, в частности, Германии и Франции… Но это не означает, что мы должны сказать «Yes, Sir» и побежать выполнять. Было озвучено видение этой ситуации со стороны влиятельнейшей страны мира. Но мы должны иметь свою голову на плечах и действовать в соответствии с национальными интересами Украины», - считает украинский политик.

«Если проводить аналогии (с выступлением Буша-старшего – УНИАН), речь Джо Байдена следует назвать «Бифштексом по-киевски», учитывая, как вице-президент «отбил» и сервировал свое послание украинской власти в части борьбы с коррупцией, - отмечает политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец. - Байден, безусловно, говорил сегодня от имени Обамы. И если эти слова не будут услышаны, бифштекс будет подан с прожаркой «rare». «Rare» - это «с кровью», для самых непонятливых».

Не успел вице-президент США покинуть стены украинского парламента, как сессионный зал в разгар рабочего пленарного дня опустел.

… Самых непонятливых в Верховной Раде оказалось достаточно много. Не успел вице-президент США покинуть стены украинского парламента, как сессионный зал в разгар рабочего пленарного дня опустел. Утренние 300 голосов испарились. Как и надежда на то, что парламентарии, впечатленные речью Джо Байдена, красиво рассуждающие перед телекамерами о моральных ценностях, национальных интересах и необходимости изменений, будут в действительности что-то менять.

Татьяна Урбанская