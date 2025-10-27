Сибига отметил, что украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину.

Спецпредставителя Белого дома Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном брифинге с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину, такое приглашение получил и господин Виткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", - подчеркнул он.

При этом добавил, что для американских партнеров не нужно дополнительных приглашений, потому что "оно всегда остается открытым".

Как сообщал УНИАН, в октябре президент США Дональд Трамп отметил, что его специальный представитель Стив Уиткофф, когда ехал на переговоры к российскому диктатору Владимиру Путину, мало знал о России, самом Путине и политике в целом. И встреча между ними вместо запланированных 20 минут длилась аж 5 часов.

Издание Politico еще в августе 2025 года писало, что Уиткофф провел пять встреч с Путиным, и его переговорами были разочарованы и Украина, и Европа, и РФ. Источники издания рассказали, что он рассматривает войну в Украине сквозь призму недвижимости - как земельный спор.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью Укринформ 25 сентября сказал, что Уиткофф не отрицал возможности воспользоваться приглашением посетить Украину. По его словам, генерал-лейтенант Кит Келлог является спецпредставителем президента США по Украине, а Стив Уиткофф - по России.

Первый заместитель главы МИД Украины рассказал, что представители Украины в Вашингтоне садятся напротив Уиткоффа, доносят свои месседжи и хотят услышать от него, на каком этапе успешности или неуспешности находятся его переговоры с россиянами.

