Спецпредставителя Белого дома Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном брифинге с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.
"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину, такое приглашение получил и господин Виткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", - подчеркнул он.
При этом добавил, что для американских партнеров не нужно дополнительных приглашений, потому что "оно всегда остается открытым".
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал УНИАН, в октябре президент США Дональд Трамп отметил, что его специальный представитель Стив Уиткофф, когда ехал на переговоры к российскому диктатору Владимиру Путину, мало знал о России, самом Путине и политике в целом. И встреча между ними вместо запланированных 20 минут длилась аж 5 часов.
Издание Politico еще в августе 2025 года писало, что Уиткофф провел пять встреч с Путиным, и его переговорами были разочарованы и Украина, и Европа, и РФ. Источники издания рассказали, что он рассматривает войну в Украине сквозь призму недвижимости - как земельный спор.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью Укринформ 25 сентября сказал, что Уиткофф не отрицал возможности воспользоваться приглашением посетить Украину. По его словам, генерал-лейтенант Кит Келлог является спецпредставителем президента США по Украине, а Стив Уиткофф - по России.
Первый заместитель главы МИД Украины рассказал, что представители Украины в Вашингтоне садятся напротив Уиткоффа, доносят свои месседжи и хотят услышать от него, на каком этапе успешности или неуспешности находятся его переговоры с россиянами.