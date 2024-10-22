Также министр обороны Франции прокомментировал информацию о размещении военных КНДР в Украине.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отреагировал на план победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас важно рассмотреть вопрос о размещении неядерных средств сдерживания, чтобы помешать дальнейшей российской агрессии, пишет TF1.

"Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос об обычных средствах сдерживания, чтобы помешать дальнейшей российской агрессии, что является темой, которую необходимо решить сейчас", - отметил он.

По мнению министра обороны Франции, план победы Зеленского является началом политического пути, на котором союзники должны помочь Украине в долгосрочной перспективе.

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"Однажды Украина снова будет разговаривать с Россией", - подчеркнул Лекорню.

Он добавил, что план победы предусматривает освобождение территорий, захваченных Россией, однако подчеркнул:

"Сложность в настоящее время заключается в том, что мы должны принять баланс сил".

Также у министра спросили, должна ли Франция отправлять войска в Украину, на что он ответил:

"У нас были дебаты об учениях (...) То, что происходит с Северной Кореей, возможно, является поворотным моментом. Очевидно, что отношения и взаимозависимости с Пхеньяном, который поставляет оружие в течение многих месяцев, а также с Тегераном, являются интернационализацией этой напряженности в сфере безопасности".

План победы Украины - последние новости

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Украина не показала стране тайные приложения к своему плану победы.

"Мы предоставили Украине военную помощь наиболее важным способом. Когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили им 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым", - отметил он.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что план победы, который представил Зеленский, является нереалистичным. По его словам, такой документ не является мирным планом по своей сути.

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