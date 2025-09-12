Также почти готов 19-й пакет новых ограничений для России.

Европейский Союз оставляет действительными еще на полгода санкции против России, которые были введены против страны из-за полномасштабного военного вторжения в Украину, сообщила в соцсети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы только что продлили наши санкции против России", - говорится в ее заметке.

Кроме этого, Каллас сообщила, что Евросоюз уже почти завершил работу над 19-м пакетом ограничений в отношении страны-агрессора.

По ее словам, в этом пакете были рассмотрены "дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки".

"Мы продолжим перекрывать путинской войне доступ к деньгам", - заявила Каллас.

Примечательно, что чтобы санкции против России были продлены каждые 6 месяцев, нужно, чтобы это решение поддержали все 27 стран-членов.

Ранее УНИАН сообщал, что как сообщили источники изданию Bloomberg, Евросоюз может в 19-м пакете санкций ввести новые санкции против российских банков и энергетических компаний с целью оказать давление на российского диктатора Владимира Путина. Уточняется, что они могут предусматривать введение ЕС санкций против российских платежных и кредитных карточных систем, криптовалютных бирж. Кроме того, ЕС может применить дальнейшие ограничения на торговлю нефтью с РФ.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп призвал Европу ввести масштабные пошлины против торговых партнеров России и пообещал, что США также пойдут на такой шаг. Глава Белого дома предложил ЕС ввести 100-процентные вторичные санкции на Индию и Китай для усиления давления на Кремль. Примечательно, что Трамп ввел 25-процентную карательную пошлину для Индии на покупку российской нефти.

