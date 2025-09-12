По его словам, этот тезис прежде всего, адресован США в целом и Трампу лично.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко продвигает тезис о якобы существовании угрозы поглощения Беларуси Кремлем, чтобы добиться снятия санкций со стороны США.

Об этом основатель белорусского Белого легиона Сергей Бульба сказал в эфире КИЕВ24. "Это не случайно. В прошлую каденцию Трампа они выстраивали взаимопонимание... То есть, они подбирали к нему подходы", - сказал он.

Бульба подчеркнул, что Лукашенко продвигает тезис, что чрезмерные санкции толкают Беларусь в полную зависимость от России. Именно этим, по словам эксперта, объясняется отмена части ограничений со стороны США.

"С чем связана отмена определенных санкций? В первую очередь, это реализация концепции, что санкции загоняют Беларусь в полную зависимость от России. Следующим Лукашенко будет просить, чтобы сняли санкции с калийных удобрений, чтобы он мог их экспортировать. Также Лукашенко продает себя как специалиста по Путину и Си Цзиньпину. Для США это важно, поэтому они идут ему навстречу", - объяснил ситуацию Бульба.

США и Беларусь

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что США хотят возобновить работу своего посольства в Беларуси. Об этом заявил заместитель спецпредставителя американского президента по вопросам Украины Джон Коул. Относительно возвращения посольства США в Минск, Коул не назвал конкретных дат, отметив, что это пока лежит в плоскости переговорного процесса.

Также дипломат отметил, что между Беларусью и США сейчас хорошие отношения, но не прекрасные.

