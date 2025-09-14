Путин бросил вызов Трампу, усилив авиаудары по Украине, - WSJ

В этом году Россия значительно активизировала беспилотные и ракетные удары по Украине.

Россия значительно активизировала удары по Украине с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность, игнорируя его призыв к миру.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) отметило, что рост числа ударов отражает рост производства боеприпасов в России и заявленную решимость российского диктатора Владимира Путина достичь своей цели – сломить Украину военными средствами.

Издани отметило, что самые интенсивные бомбардировки россиянам украинских городов произошли этим летом. Во время крупных атак сотни беспилотников заполняют небо, некоторые из них окружают цель и кружат над ней, в то время как ложные цели сковывают украинскую противовоздушную оборону.

Видео дня

"Хотя уровень перехвата оставался относительно стабильным, большее количество запущенных беспилотников означало больший ущерб, даже если большинство из них было сбито", - отметило издание.

Журналисты акцентировали, что Россия часто усиливала удары сразу после переговоров или телефонных звонков между официальными лицами США, Украины и России.

"Это часть более масштабной когнитивной войны, целью которой является посеять разногласия между США и международными партнерами, подавая противоречивые сигналы об их заинтересованности в заключении мирного соглашения", - прокомментировал Дэниел Мили, геополитический аналитик Института изучения войны.

WSJ отмечает, что атаки вновь усилились после телефонного разговора Трампа и Путина в начале июля. Россия осуществила, на тот момент, самую масштабную совместную атаку, запустив 728 беспилотников и 13 ракет, многие из которых летели на Киев.

А удар по Киеву через несколько дней после встречи Трампа и Путина на Аляске, стал самым смертоносным для столицы в ходе этой войны, унеся жизни 18 человек и повредив офисы Британского совета и Представительства Евросоюза на Украине.

На протяжении всей войны РФ била по украинской электросети. Эти удары частично прекратились после мартовских переговоров, на которых Украина согласилась прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре, а Россия сократила бомбардировки энергетических сетей.

Издание отмтило, что эти удары возобновились летом, сведя на нет одну из немногих побед, достигнутых в ходе переговоров под руководством США.

"Россия хочет продемонстрировать Украине и Западу, что у нее есть способы эскалации этой войны", - высказал мнение Фабиан Хоффман, эксперт по ракетам из Университета Осло.

По мнению аналитиков, в основе российских воздушніх ударов по Украине лежит растущая способность России производить ударные беспилотники, а не закупать их у Ирана.

Согласно анализу Центра информационной устойчивости, в июле, который стал пиковым месяцем для беспилотных бомбардировок, Россия запустила по Украине почти 6300 ударных дронов. Для сравнения, в июле 2024 года было запущено 426 таких беспилотников.

WSJ отмечает, чо с момента вступления Трампа в должность президента мирное население Украины пережило три самых смертоносных месяца авианалетов, согласно данным, собранным американской некоммерческой службой мониторинга Armed Conflict Location and Event Data.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 7 сентября РФ осуществила массированный удар по городам Украины. В Киеве в рзультате попадания горело здание Кабинета министров.

Портал Defense Express со ссылкой на собственные источники писал, что в здание правительства попал не "Шахед", а крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер" - "Искандер-К".

Вас также могут заинтересовать новости: