Глава РФ не впервые перекраивает график из-за войны, которую он развязал против Украины.

Российский лидер Владимир Путин перенес свое традиционное обращение к Федеральному собранию (парламенту РФ) из-за подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет Telegram-канал Faridaily, о том, что Кремль перенес дату оглашения послания Путина Федеральному собранию, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не уточнив причин изменения.

Отмечается, что мероприятие было запланировано на конец февраля, а об изменениях стало известно на прошлой неделе, но новая дата пока неизвестна. При этом, в конце января Песков уверял, что работа над посланием идет, согласно плану. Однако три источника рассказали, что в последние недели соответствующая работа в правительстве и администрации Путина поставлена на паузу.

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По данным двух собеседников Faridaily, перенос связан с тем, что Путину сейчас "не до того". Кремлевский диктатор, в частности, занят переговорами с американцами и подготовкой к встрече с президентом США Трампом.

Как поясняется, ежегодное обращение к Госдуме и Совету Федерации – конституционная обязанность президента РФ. В 2022-м, в первый год полномасштабной войны, Путин отменил послание, в 2023-м и 2024 годах мероприятие проходило в конце февраля.

"Это [послание] не самое главное сейчас. И оно не готово еще", - пояснил один из собеседников.

Другой источник сказал: "Экономическая повестка послания понятна, основные социальные вопросы тоже. А политически мы поймем, как будем жить, после встречи с Трампом".

По словам журналистов, перенос послания - не первый случай, когда Путин меняет свой график из-за Трампа. Например, чтобы поздравить президента США с инаугурацией, кремлевский лидер в январе перенес совещание с Совбезом, а на прошлой неделе из-за первого официального телефонного разговора с Трампом Путин отменил совещание с правительством.

По мнению авторов публикации, о том, что Путин занят исключительно вопросами войны и переговорами с американцами, свидетельствует также то, что глава РФ в последнее время очень редко появляется на публике.

Так, во вторник он провел публичное совещание с правительством, но до этого в течение почти двух недель Кремль публиковал только записанные заранее "ролики" с двусторонними встречами и телефонными звонками, а также краткие сводки с заседаний Совбеза. Отмечается, такая методика общения с населением помогает Путину "незаметно исчезать из публичного пространства".

Один из источников Faridaily, знакомых с ходом переговоров между Россией и США, отмечает, что Путин и другие официальные лица в последние недели скупо комментируют на публике российско-американские отношения.

"Это делается осознанно, чтобы "не спугнуть" благосклонное отношение к России, которое сейчас демонстрируют американские власти. Даже вчера на совещании Путин ни слова не сказал о переговорах с США, хотя накануне официальная встреча сторон на высоком уровне состоялась впервые за три года", - отмечают авторы.

Переговоры американцев и россиян в Эр-Рияде

Напомним, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры России и США, и представители РФ похвастались первыми результатами, отмечая "позитивную" встречу.

В частности, "позитивными" переговоры с американской делегацией назвал руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, заявив, что "две великие страны не могут не общаться друг с другом".

Помощник Путина Юрий Ушаков также сказал, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо, и Россия и США "договорились учитывать интересы друг друга".

По его словам, "был серьезный разговор по всем вопросам". В то же время он сказал, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, но она вряд ли состоится на следующей неделе.

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