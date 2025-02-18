В РФ назвали переговоры "позитивными".

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились переговоры России и США, и представители РФ уже похвастались первыми результатами, отмечая "позитивную" встречу.

Так, "позитивными" переговоры с американской делегацией назвал руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, заявив, что "две великие страны не могут не общаться друг с другом".

Помощник Путина Юрий Ушаков также сказал, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо и Россия и США "договорились учитывать интересы друг друга".

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По его словам, "был серьезный разговор по всем вопросам".

В то же время он сказал, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, но она вряд ли состоится на следующей неделе.

Ушаков заявил, что Путин "сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине".

Переговоры в Эр-Рияде - заявления России

Члены российской делегации во время встречи сделали ряд других заявлений, в том числе и об Украине. В частности, россияне настаивают, что США потеряли из-за санкций "больше, чем Россия", а политика Джо Байдена "подорвала доверие к доллару". Кроме того, кремлевские дипломаты уверяют, что политика по сдерживанию РФ "провалилась".

На фоне переговоров спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но "фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности оспаривания легитимности Зеленского".

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что Россия якобы "ориентирована на мирное решение конфликта в Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации США".

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