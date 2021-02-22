Василий Рыбников

«Украина ведет ползучее наступление на Россию, первый рубеж уже взят», - с тревогой информирует российская пресса, однако на самом деле все обстоит еще хуже: взяты уже практически все рубежи, кроме последнего. Открытое вторжение негров НАТО ожидается с минуты на минуту.

Украина - глубоко враждебное России государство

Очередной государственный переворот в Киеве, состоящий в дерзком политическом убийстве местными властями лидеров оппозиции Виктора Медведчука и Марченко Оксаны, открыл братским жителям РФ шокирующую правду : Украина - глубоко враждебное России государство, которое не остановится ни перед чем, даже перед самым святым. Особенно перед самым святым.

«Речь о наших телевизорах, - объясняет российская пресса, - в которых комфортно обосновались шоу и сериалы производства Незалежной. Их засилье в нашей ТВ-сетке только растёт». Это, в частности, такие засильственные программы, как «Орел и решка» (украинские каратели Орел и Решка в тихом зарубежном отеле ловят русскоязычного мальчика, заливают в него три бутылки водки и с хохотом снимают на видео, как он пьяный тонет в бассейне, а встревоженная пьяная мать бежит к нему на выручку, ломает ноги об шезлонг и просит пива), «Пятница» (украинский каратель Пятница по пятницам поджигает пьяных русских, валяющихся на проезжей части, и убегает со злым лицом), «Ревизорро» (украинский каратель Ревизорро вынуждает русских рестораторов жарить православных детей с добавлением специй на кострах из балалаек), «Пацанки» (специальный карательный отряд вояк ВСУ жестоко превращает пацанов армии ДНР в пацанок), «Ю» (тут вообще все страшно) и мн. др.

Биндеровский почерк ни с чем не перепутать

Так Украина исподволь размывает русские скрепы, открыто агитируя растленные ею умы за украинского иноагента Навального. «Навального переоформляют как украинца. Это хорошо», - с тревогой отмечает публицист и обозреватель «Царьграда» Егор Холмогоров, и даже если бы не было факта тайного зачатия Навального в биндеровском схроне с дальнейшей переброской негодяя в Россию в животе наркокурьера, правда все равно всплыла на знаменитом суде по оскорблению героя вялико-отечественной войны, в ходе которого так называемый блогер задушил ветерана воображаемой подушкой .

Биндеровский почерк ни с чем не перепутать.

Украинские каратели уже сегодня вторгаются в тело России со всех сторон

Стоит ли после этого удивляться, что по всему Воронежу, как грибы после дождя, плодятся проукраинские молодежные экстремистские группировки, в частности, кровавая банда «МКУ» («Москаль - Кацап - Убить»)? Разумно ли смеяться над тревожными сообщениями российских медиа о том, что в окрестностях украинской исследовательской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде снег якобы сам по себе окрасился в цвета гей-флага ? Правдивы ли слухи о том, что на соседних российских станциях «Восток», «Мирный», «Беллинсгаузен», «Новолазаревская», «Прогресс», «Русская» и «Молодежная» при виде этой картины началось такое, что хоть святых выноси?.. Совершенно очевидно, что украинские каратели уже сегодня вторгаются в тело России со всех сторон. До начала активной фазы, о которой заранее сожалеют в Кремле, остаются считанные минуты.

«Есть информация у меня из надёжных источников, что ВСУ зашлёт к позициям сил ДНР диверсионную группу, - раскрывает тайные планы киевской закулисы русский военный эксперт Леонков. - В группе будут представители ЧВК Academi, это бывшая ЧВК Blackwater (США), представители «МИ-6». Скорее всего, они попадут под огонь, поднимется хайп, на фоне этого американцы и британцы срочно перекинут войска уже на готовые базы, а Украину, Грузию и Молдавию присоединят к НАТО».

Вот и все, пиши пропало. Что же смогут противопоставить этой толпе гомосексуализирующих молодчиков русские люди, одурманенные украинской телевизионной пропагандой, убийствами ветеранов, гей-поползновениями со стороны обманчиво мирной Антарктиды? Ответ на этот неудобный вопрос есть у исконно русского телевизионного журналиста Владимира Соловьева: сегодня спасти Россию может только Гитлер. Этот дед воевал лучше всех.

Всех желающих помочь украинской армии в отстреле любителей дедушки Гитлера на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников

Читайте все мнения автора

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram