Ведущий решил сравнить Навального с Гитлером, и Гитлер ему нравится больше.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего ток-шоу на канале «Россия 1» оскорбил оппозиционера Алексея Навального, но при этом похвалил Гитлера.

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Как сообщает «Дождь», значительная часть эфира была посвящена Алексею Навальному и протестам в России.

Соловьев сравнил Гитлера с Навальным, и Гитлер в его глазах явно смотрится лучше.

«Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличии от этого «гульфик-фюррера» (такое прозвище дала Навальному кремлевская пропаганда – ред.) не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны», - пояснил Соловьев.

Ведущий уже не первый раз проявляет симпатии к тоталитарным тиранам и военным преступникам. Еще в 2013 году он снял документальный фильм «Муссолини. Закат», а в 2020 году опубликовал в своем телеграм-канале хвалебный отзыв на него. В отзыве публицист Игорь Молотов назвал Муссолини "блестящим человеком", который "дал миру третий путь, по которому частично сегодня идет Россия", и похвалил Соловьева за фильм.

Этот перепост спровоцировал бурный резонанс в сети, Соловьева раскритиковал в том числе и Навальный.

«Гитлер был лично очень смелым человеком...», — сказал Владимир Соловьев в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Значительная часть программы была посвящена Алексею Навальному и протестам pic.twitter.com/avmpZ2mDas — Дождь (@tvrain) February 16, 2021

Арест Навального: что известно

2 февраля Симоновский районный суд Москвы принял решение отправить российского оппозиционера Алексея Навального в колонию.

Условное наказание, назначенное ему по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на три с половиной года колонии общего режима.

Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом. Это его первый реальный срок.

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Автор: Дмитрий Захаров