Также Дмитрий Песков в очередной раз обвинил украинские власти в невыполнении Минских договоренностей.

В Кремле заявили, что после 2014 года Украина стала «проектом западных стран» и перестала быть «дружественным» в отношении к РФ государством.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, на просьбу УНИАН разъяснить слова Путина о том, что Украина - «это геополитический проект», а в стенограмме Кремля название Украинского государства взято в кавычки, означает ли это, что Россия не признаёт соседнюю страну, Песков сказал:

«Россия безусловно признаёт Украинское государство, но в то же время с того момента, как в Украине произошёл силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, - Украина превратилась в проект этих западных стран - такие элементы мы усматриваем».

На уточняющий вопрос УНИАН, означает ли это, что с 2014 года Украина стала геополитической угрозой для России, Песков сказал:

«Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным государством. Мы приходим к такому выводу судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства».

Также пресс-секретарь Путина в очередной раз обвинил украинские власти в невыполнении Минских договоренностей.

«Это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и государство, которое пока не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путём выполнения Минского комплекса мер», - заявил Песков.

Вчера, 17 февраля, на встрече с главами фракций Госдумы Путин заявил, что в Украине «одним росчерком пера» закрыли три «ведущих» телеканала.

«Но как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. В том числе это касается и Украины. Почему так всё крутится вокруг «Северного потока-2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект «Украина», вот и всё. На самом деле всё достаточно примитивно, всё просто, мы то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живём», - сказал Путин.

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Автор: Роман Цимбалюк