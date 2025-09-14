По словам дипломата, украинское посольство направило ноту в МИД Республики Польша.

В Польше неизвестные срезали крест с главного купола украинской церкви в городе Легница. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

"Хочу выразить свое беспокойство и возмущение украинской общины в Польше. Сегодня (13 сентября, – ред.), в канун великого христианского праздника – Воздвижения Честного Креста, мы узнали о том, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в Легнице", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, украинское посольство направило ноту в МИД Республики Польша. Кроме того, Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к правоохранителям с требованием привлечь нарушителей к ответственности.

"Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично – сделайте все, чтобы этот и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения – приговоров суда в соответствии с законодательством Польши. Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, так же как для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях", – добавил Боднар.

Другие инциденты в Украине и за рубежом

Неподалеку от Львова на автосервисе нашли мертвыми двух мужчин. По данным правоохранителей, мужчина, который арендовал помещение, застрелил арендодателя, а затем совершил самоубийство.

Несколько дней назад сообщалось о том, что в Польше жестоко избили граждан Украины. Полиция признала, что мотивом преступления была именно национальность пострадавших украинцев. Были задержаны трое мужчин 41, 36 и 28 лет.

