В партии также говорят, что не видят страну в НАТО и Евросоюзе.

Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) приняла решение не включать в предвыборную программу осуждение Российской Федерации за агрессивную войну против Украины.

Как пишет BR24, во время съезда депутат Бундестага Альбрехт Глейзер возмутился тем, что 85-страничный проект предвыборного манифеста не содержит критики вторжения России в Украину. Такая поправка содержит обвинения России в нарушении многочисленных норм международного права, а также осуждает поведение кремлевского правителя Путина.

Большинство делегатов отклонили предложение Глейзера - против проголосовали 69%. Как сообщает DW, в проекте отмечается, что партия видит Украину в будущем "нейтральным государством вне НАТО и ЕС".

Видео дня

Другие заявления "Альтернативы для Германии"

Напомним, во время съезда лидер партии Алиса Вайдель, которую выдвинули кандидатом в канцлеры, пообещала возобновить работу российского газопровода "Северный поток".

Также ранее в партии заявляли, что Россия уже выиграла войну против Украины, а НАТО должно "принимать и уважать интересы всех европейских стран - то есть и России".

Вас также могут заинтересовать новости: