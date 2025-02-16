Лидер АдГ старательно избегает сказать хотя бы одно плохое слово о России.

Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии", которая имеет высокие шансы занять второе место на парламентских выборах в следующее воскресенье, выступает за отмену санкций против России, возобновление закупок российского газа и вообще за восстановление хороших отношений с агрессором. Об этом в интервью Bild рассказала лидер партии Алиса Вайдель.

"Мы хотим иметь очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями (...) Но мы также хотим иметь очень хорошие отношения с великими державами. Это включает Россию. (...) Еще два года назад мы получали дешевый природный газ из России через консорциум под названием Nord Stream. (...) Мы хотим прекратить политику санкций, которая, прежде всего, наносит ущерб нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентоспособны", - заявила она.

На замечание журналиста о том, что российские официальные лица неоднократно угрожали Германии войной, Вайдель обвинила немецкое правительство в ухудшении отношений с Москвой.

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"Мы закрутили спираль эскалации. Были словесные, финансовые и даже вооруженные действия против России. После Второй мировой войны немецкие танки снова едут против России. В течение трех лет немецкая военная риторика была направлена против России. Чего здесь ждать?" - заявила она.

Журналист Bild еще несколько раз пытался добиться от Вайдель хотя бы одного критического слова в адрес России, в частности прямо спросив ее, почему она не осуждает действия агрессора.

"У Дональда Трампа этого тоже нет. Надо садиться за стол переговоров. Вы должны говорить друг с другом. Это именно то, что мы, как АдН, сказали: что мы должны начать мирные переговоры. И я считаю это серьезной политикой. И прежде всего, мы должны положить конец политике санкций, которая наносит нам вред", - сказала Вайдель.

Парламентские выборы в Германии

Как писал УНИАН, 23 февраля в Германии состоятся досрочные парламентские выборы. Лидером электоральных рейтингов называют Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем. Это партия, от которой в свое время канцлером стала Ангела Меркель. Однако всех беспокоит, что большое количество голосов может собрать правопопулистская "Альтернатива для Германии", которая в частности отказывается осуждать агрессию РФ в Украине.

Нынешние немецкие выборы отличились еще и тем, что в них активно вмешивается скандальный американский миллиардер Илон Маск. Он не только распространяет откровенную российскую пропаганду, но и прямо поддерживает пророссийскую АдГ.

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