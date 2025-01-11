Лидер "Альтернативы для Германии" хочет, чтобы в стране было меньше "зеленой" электроэнергии и больше российского газа.

Германия должна демонтировать все ветровые электростанции и снова запустить в работу российский газопровод "Северный поток". Как пишет N-TV, об этом заявила лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

Сегодня в Германии как раз проходит партийный съезд АдГ, на котором Вайдель избрали кандидатом в канцлеры. В своей речи она заявила, что АдГ должна сделать Германию "снова сильной, богатой и безопасной".

"Мы снова запустим Северный поток", - заявила она под аплодисменты делегатов.

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Зато она заверила, что правительство с ее участием "снесет все ветрогенераторы".

"Долой эти ветряки позора", - заявила она.

Вайдель также объявила, что правительство АдГ возобновит работу атомных электростанций, закрытых по инициативе Ангелы Меркель в последние годы, и призвала увеличить время работы угольных электростанций.

Как отмечает издание N-TV, несмотря на эти и другие громкие заявления, АдГ не имеет шансов войти в состав нового правительства, поскольку ни одна другая немецкая партия не хочет формировать с ней коалицию.

Парламентские выборы в Германии: последние новости

Как писал УНИАН, в конце декабря в Германии распустили парламент после того, как распалась правительственная коалиция. Президент страны назначил выборы на 23 февраля.

На фоне падения электоральных рейтингов действующего канцлера Олафа Шольца и его партии среди немецких избирателей растет популярность АдГ. Текущая предвыборная кампания отличается скандальным вмешательством в нее американского миллиардера Илона Маска. Он публично поддержал АдГ, что вызвало возмущение умеренных немецких политиков.

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