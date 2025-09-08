Сейчас эти страны остаются далекими от военного или политического союза.

"Величество" китайского лидера Си Цзиньпина, который был окружен руководителями других ядерных государств - России и Северной Кореи, во время недавнего парада в КНР, ознаменовало "новый этап в перекраивании международного порядка". Об этом пишет главный корреспондент по иностранным делам газеты The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

"Уже не сдерживаясь в поддержке своих двух соседей-преступников, Си продемонстрировал растущие связи Пекина с Москвой и Пхеньяном - обе страны подпадают под западные санкции, обе ведут кровопролитную войну против Украины и обе потенциально полезны Китаю в возможном конфликте с США", - отметил автор материала.

Однако, несмотря на то, что эти отношения становятся более тесными, они, по крайней мере пока, остаются далекими от военного или политического союза, который бы мог навязать свою волю Евразийскому континенту, который является самым богатым и самым населенным регионом мира, считает Трофимов.

"Китай очень осторожно относится к сотрудничеству с этими двумя странами. В отличие от того, как их изображают на Западе как союзников, Китай не находится в одном лагере с ними. Его взгляд на вопросы войны и безопасности очень отличается от их", - отметил глава кафедры международных отношений Университета Цинхуа Тан Сяоян, подчеркнув, что Пекин не воевал более четырех десятилетий, поэтому стремится к стабильности на своих границах.

В то же время западные дипломаты и наблюдатели за Китаем считают, что разрыв между стремлениями Пекина и его младших партнеров значительно уменьшается. Корреспондент WSJ подчеркнул, что то, как быстро эти противоречия будут решены, определит форму международной системы, которая формируется после того, как президент США Дональд Трамп "разрушил сеть союзов Вашингтона в Азии и Европе".

"Китай становится все менее сдержанным в том, чтобы быть частью так называемой оси потрясений. Под влиянием усиления конкуренции между Китаем и США, Китай хочет показать, что, в отличие от Америки, которая отталкивает своих союзников, он лучше способен объединять друзей вокруг себя. Китай видит возможность утвердить свое лидерство в то время, когда США подрывают свою международную авторитетность", - высказался старший научный сотрудник аналитического центра Carnegie China Тонг Чжао.

В свою очередь профессор Школы международных исследований Пекинского университета в Пекине Ван Дон подчеркнул:

"Китай и Россия имеют очень сильное общее понимание того, как должен работать новый международный порядок. Мы считаем, что американская гегемония подходит к концу - это объективная реальность, это происходит независимо от того, признаете ли вы это или нет. Обе стороны - Россия и Китай - считают свои отношения стратегически важными, и не только из-за роста враждебности со стороны Вашингтона".

Также декан Института международных исследований Фуданьского университета в Шанхае Синбо Ву добавил, что эти отношения имеют четкие границы.

"Ни Россия, ни Китай не хотят втягиваться в большой конфликт, в котором участвует другая сторона. Если у нас возникнет большой конфликт с США из-за вопроса Тайваня, я не думаю, что Россия придет нам на помощь. Мы - хорошие друзья, хорошие партнеры, но это все. Мы никогда не станем союзниками", - считает Ву.

Кроме того, китайские чиновники уверяют, что Пекин не передает РФ настоящее оружие, не признает претензий России на территорию Украины и не одобряет участие КНДР в конфликте.

"Однако изображения Си в тунике в стиле Мао, который склоняется к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну или российскому президенту Владимиру Путину, с объяснениями о том, что мимо них проезжают одни из самых опасных в мире видов оружия, подрывают эти заверения", - отметил автор материала.

Также директор Института Китая SOAS в Лондоне Стив Цанг отметил, что присутствие Кима дало понять, что Китай на самом деле поддерживает Путина и войну РФ в Украине.

"Это означает, что отправка Кимом войск для борьбы с Украиной не вызвала в Китае серьезного дискомфорта. Приглашение Кима было как средний палец демократическому Западу, который говорил: то, что вы считаете неприемлемым, нас не касается", - сказал Цанг.

Корреспондент WSJ подчеркнул, что армия Китая учится на российском опыте борьбы с западными системами вооружения в Украине, а некоторые западные чиновники уверяют, что КНР дала молчаливое согласие на участие Северной Кореи в войне, чтобы Пхеньян мог модернизировать и обновлять собственный арсенал, что может стать "потенциальным благом для Пекина в случае многофронтовой войны против Запада".

"Очень жаль, что отношения между Китаем и Европой стали заложниками этой войны. Это цена, которую Китай заплатил за войну, которой Китай не хочет и которую Китай не поддерживает", - считает директор Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Да Вэй.

Китай и война в Украине - последние новости

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Китай наблюдает за войной в Украине и изучает оружие на поле боя. В то же время он отметил, что украинская разведка также анализирует тот военный потенциал, который руководство Китая показало на параде в Пекине.

"Мы работаем над этим, но скажем так: то, что они продемонстрировали, это еще раз подчеркивает наличие у Китая ядерной триады - это воздух, земля, море, у них есть новые наработки ракетного вооружения, и Китай имеет большой мобилизационный потенциал. Это самое основное", - добавил Скибицкий.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заверил, что Китай не оказывает России военную поддержку. По его словам, все остальное - это вопрос сложного дипломатического процесса.

