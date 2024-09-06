Сегодня это уже не столько политический блок, сколько экономическое объединение.

Недавно Азербайджан и Турция подали заявки на присоединение к международному экономическому объединению БРИКС. Политолог Олег Саакян в комментарии "24 Каналу" объяснил, почему в последнее время стало так много желающих вступить в эту организацию.

Аналитик отметил, что Азербайджан подал заявку в БРИКС через два дня после визита Владимира Путина в Баку. По мнению Саакяна, Москва решила сделать Азербайджан своим союзником после того, как начала терять влияние на Армению.

Вместе с тем аналитик отмечает, что Азербайджан и Турция часто действуют согласованно на внешнеполитической арене. Сама же Анкара во вступлении в БРИКС имеет торговую цель.

Видео дня

Политолог не согласен с мнением о том, что БРИКС превращается в альтернативу "Группе семи" (G7), которая на этом фоне якобы теряет свои позиции.

"Я бы не сказал, что G7 теряет свои позиции, потому что это разная природа организации. Противовес БРИКС так и не удается. В G7 собрались страны, которые заинтересованы в сохранении миропорядка основанного на международном праве, либеральных ценностях, открытости и тому подобное. Экономика является второстепенным признаком их объединения. Их вес и влиятельность частично строится на экономике, но объединяются они не этим", - подчеркнул политолог.

По мнению Саакяна, БРИКС - это наоборот чисто экономическая организация, где нет политического единомыслия. Участники организации имеют разные ценности, политические системы и представления о будущем мира, а потому не способны консенсусно принимать решения по острым или сложным политическим вопросам, считает эксперт.

"Это очень негомогенная организация. Чем больше она разрастается, тем на фасад она будет выглядеть более масштабной, рынок более объемный, но с точки зрения возможности принятия решений, она будет деградировать", - добавил Саакян.

Эксперт также отметил, что БРИКС уже давно перестал быть российским проектом, ведь сейчас в организации доминирует Китай.

"Поэтому приняли решение, что политический союз из БРИКС не получается и соответственно будут делать из него исключительно торговый. Изменение подхода и парадигмы, ради чего этот союз будет существовать, привело к тому, что целый ряд стран решил присоединиться", - говорит аналитик.

Расширение БРИКС: последние новости

Как писал УНИАН, 20 августа стало известно, что Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. В своих заявлениях Баку подавал это как расширение сотрудничества именно с Китаем.

А уже 2 сентября стало известно, что политически близкая Азербайджану Турция тоже попросилась в состав БРИКС. Осведомленные источники отметили, что администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана пытается сместить геополитический центр тяжести от развитых экономик.

Стоит добавить, что за последний год БРИКС уже расширился за счет Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ. Также о своем интересе к блоку высказалась Малайзия.

Вас также могут заинтересовать новости: