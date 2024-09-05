Турция, по информации издания Bloomberg, подала заявку на присоединение к БРИКС. Но говорить, что формируется некий альянс, который является альтернативой ЕС или НАТО, не стоит.

Да, у Турции в последнее время специфические отношения со странами Запада. Это проявляется не только в остановке переговоров об интеграции в ЕС, но и в совокупности противоречий, возникших между Анкарой и Брюсселем в части отношения к политическим процессам, в части решения чувствительных для ЕС вопросов, связанных с правами человека, транспортными коридорами, энергетической безопасностью... И то, как ведет себя Турция в войне России против Украины, тоже углубляет противоречия.

Сейчас Турция пытается нарастить собственное присутствие и авторитет в тюркском мире, формируя свой проект Большого Турана. С другой стороны, страна превращается в транзитный мегахаб из Азии в Европу, завязывая на себя транспортные потоки и энергетические коридоры. Она уже является газовым хабом и замкнула на себя и российский газ, и казахскую нефть и газ.

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Поэтому членство в БРИКС, во-первых, придает Турции статус некоего отдельного центра силы, альтернативного другим в регионе. Во-вторых, речь идет о признании со стороны России и Китая позиций Турции как страны, с которой можно решить дела.

Турция понимает, что в Европе она не будет: для интеграции в ЕС необходимо сделать столько уступок, сколько она не готова. Формировать свои интеграционные объединения с достаточным потенциалом для развития в окружении арабского мира - в зоне нестабильности сложно. Потенциальные партнеры, с которыми Турция могла бы формировать Большой Туран, находятся за Каспийским морем (да, есть мостик в виде Азербайджана, но этого недостаточно).

А БРИКС - это мало обязательств. Несмотря на все обещания отказаться от доллара во взаимной торговле, обещания сформировать свои технологические кластеры и отказаться от европейских технологий, несмотря на обещания превратиться в настоящее интеграционное объединение, речь идет лишь о провозглашении позиций. БРИКС - это даже не блок, не экономический альянс, а, скорее, клуб, в котором обсуждаются глобальные проблемы и рисуется некий многополярный мир.

Учитывая, что Турция претендует на участие в многополярном мире не как младший партнер, а как региональный сублидер, БРИКС позволяет ей держать растяжку между Западом и Востоком, максимально на этом зарабатывая.

При этом, попытки Турции присоединиться к БРИКС, хотя и противоречат Западу как концепту, пока не противоречат НАТО. И, пока что, это выгодно Анкаре.

То есть, из НАТО Турция выходить не будет, а с БРИКС будет пытаться усилить политическое сотрудничество. Насколько это удастся - покажет время.

Виталий Кулик, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества