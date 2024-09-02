Турция стремится присоединиться к БРИКС в желании создать альянсы за пределами Запада.

Турция официально подала заявку на присоединение к группе стран с формирующейся рыночной экономикой БРИКС.

Об этом соощает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Издание отметило, что Анкара стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников. Осведомленные источники отметили, что администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана пытается сместить геополитический центр тяжести от развитых экономик.

Новый дипломатический шаг страны отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, при этом выполняя свои обязательства как ключевого члена ООН, заявили источники. Они добавили, что этот шаг вызван разочарованием из-за отсутствия прогресса в ее многолетней попытке вступить в Евросоюз.

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Эта заявка также частично является результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Турция поддерживала тесные связи с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году, добавили источники.

При этом Министерство иностранных дел и администрация Эрдогана отказались от комментариев.

Что такое БРИКС

Группа БРИКС, названная в честь Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, включает в себя некоторые из крупнейших стран с развивающейся экономикой. В начале этого года в нее вошли четыре новых члена, когда к ней присоединились Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет. Саудовская Аравия была приглашена присоединиться, хотя страна еще этого не сделала.

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