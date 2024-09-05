В 2014 году Россия убила 44 граждан Малайзии и до сих пор прячет от правосудия непосредственных исполнителей этого массового убийства.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл с визитом в Россию и начал нахваливать Владимира Путина, по вине которого в 2014 году был сбит малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Анвар пошел по стопам других азиатских лидеров, которые в целом проигнорировали полномасштабное российское вторжение в Украину и совершенные россиянами военные преступления. Решение посетить Россию, сказал Анвар, было "непростым подвигом", но это было "правильное решение".

Анвар сказал, что страны Юго-Восточной Азии, входящие в блок АСЕАН, всегда сотрудничали с Россией, и существует "открытая торговля", сосредоточенная на полупроводниках и других смежных сферах.

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"Я с нетерпением жду сотрудничества с вами и вашей командой, но более того, господин президент, я согласен с вами. Потенциал огромный. Вы показали свою решимость, чтобы быть в состоянии справиться с трудностями и выжить, и мы, безусловно, извлечем пользу из этого опыта", - сказал малазийский премьер во время встречи с Путиным.

По его словам, Малайзии будет на пользу, если Россия поделится своими достижениями и согласится "сотрудничать во всех сферах деятельности". Страны обсуждают связи, начиная от авиации и передовых технологий до сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Анвар Ибрагим похвалил президента Владимира Путина за то, что он руководит развитием России, и пообещал углубить связи, сказав, что существует "огромный потенциал" для усиления региональных торговых отношений, которые уже сосредоточены на полупроводниках.

Малайзийский премьер также заявил, что принял личное приглашение от Путина принять участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани. По его словам, присоединение к блоку позволит Малайзии "получать пользу и делиться", поскольку страна является одним из центров производства полупроводников.

Трагедия рейса MH17

17 июля 2014 года на Донбассе разбился пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). На борту находились 298 человек, включая 44 граждан Малайзии. Все они погибли.

Международное расследование, проведенное совместной следственной группой из представителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, установило, что самолет был сбит с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, при поддержке Российской Федерации.

В 2022 году Гаагский суд признал виновными в этой трагедии поддерживаемых Россией боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Также суд доказал, что ЗРК "Бук", который сбил самолет, тоже был российским.

Россия не признала решение этого суда и скрывает на своей территории осужденных террористов.

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