В российском оружии впервые обнаружили компонент индийского производства, - ГУР

Отмечается, что россияне избавляются от американских компонентов в своем оружии.

Впервые в российском оружии обнаружили компонент индийского производства. Оккупанты уже почти не используют американские чипы в своих беспилотниках, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

В ведомстве обнародовали данные о почти 200 новых деталях и компонентах, которые применяются в шести типах оружия РФ, включая CRP-антенну российских БПЛА типа "Шахед", северокорейские баллистические ракеты KN-24, компьютер с ракеты Х-47 "Кинжал", дроны Supercam S350, "Гербера" и Zala. В частности, в CRP-антеннах для беспилотников "Герань-2" обнаружили только два американских чипа.

"Это свидетельствует о попытке РФ уменьшить зависимость от компонентов стран, которые ввели санкции против нее", - объяснили в ГУР МО.

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Кроме того, разведчики определили, что в "Шахедах", которыми враг атаковал Украину в 2025 году, появились новые помехозащищенные антенны с маркировкой на китайском языке. В одной из таких антенн только два компонента из 15 были произведены американскими компаниями Texas Instruments и Linear Technologies. Многие другие детали были сделаны в Китае.

"Впервые в российском оружии обнаружили компонент индийского производства - тактовый буфер от Aura Semiconductor", - поделились в ГУР МО.

В ведомстве заявил, что производители еще двух компонентов пока не установлены. Вероятнее всего, они имеют китайское происхождение.

Российское оружие - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты строят в Керчи гигантский десантный корабль "Иван Рогов". По словам представителя Военно-Морских сил ВСУ, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, еще не известно, начнет ли этот корабль когда-то "работать".

Кроме того, в Defense Express писали, что в РФ создают макеты бронеавтомобилей "Тигр-М" из китайских вездеходов Desertcross-1000. Вероятно, так россияне хотят запутать украинских военных.

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