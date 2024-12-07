Его курировал близкий к Путину бывший российский министр связи Леонид Рейман.

В России началось банкротство компании "Ангстрем", которая занималась производством чипов. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Решение о признании должника банкротом приняли по заявлению банка "Зенит". Как говорится в материалах, в ноябре 2019 года суд взыскал с компании "Ангстрем" в пользу банка 1 млрд рублей, но деньги предприятие так и не вернуло.

"Ангстрем" был знаковым для РФ, ведь его видели крупнейшим в стране производителем микрочипов. Проект курировал близкий к Путину российский государственный деятель Леонид Рейман, который занимал пост министра связи, а с 2008 по 2010 годы был советником президента России.

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В 2008 году его компания получила кредитную линию ВЭБа в более 800 млн евро на создание производства процессоров, смарт-карт и электронных паспортов. В какой-то момент размер долгов превысил 100 млрд рублей, при этом "Ангстрем" перестал платить по кредитам.

К январю 2019 года ВЭБ забрал все оборудование и акции предприятия, а также подал иск о банкротстве. Сам Рейман при этом отстранился от проекта и не пострадал.

Производство чипов в России

В этом году стало известно, что Москва хочет запустить серийное производство чипов западного образца 2000-х годов. Как сообщалось, в Кремле поручили до 2028 года наладить в РФ серийное производство микросхем с топологией 65 нм.

Также напомним, что в 2023-м российской правительство утвердило концепцию технологического развития до 2030 года. В ней говорилось, в частности, о производстве чипов, высокоточных станков и робототехники.

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