Кроме того, 10 европейских стран присоединились к недавно запущенной схеме экспортных гарантий, которая призвана поощрить больше фирм из ЕС вести торговлю с Украиной.

На конференции по вопросам экономического восстановления Украины, которая состоялась в Риме, участники пообещали выделить более 10 миллиардов евро (11,7 миллиарда долларов) на помощь Киеву. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как пишет Reuters, участие в этой конференции приняли лидеры стран и организаций, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц вспомнили о примере восстановления своих стран из руин Второй мировой войны как пример того, чего потенциально может достичь Украина.

"Я думаю, что мы должны гордиться результатом, которого мы сегодня достигли вместе – нации, международные организации, финансовые учреждения, местные власти, бизнес-сектор и гражданское общество. Вместе на сегодняшней конференции мы взяли на себя обязательства на общую сумму более 10 миллиардов евро", – заявила итальянский политик.

Видео дня

Кроме того, на полях этой конференции стало известно, что 10 европейских стран, среди которых Италия, Германия, Франция и Испания, присоединились к недавно запущенной схеме экспортных гарантий. Она призвана поощрить больше фирм из ЕС вести торговлю с Украиной.

В то же время Европейская Комиссия выделила 2,3 млрд евро на поддержку Украины в рамках другой программы. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, говорит, что эта программа должна мобилизовать до 10 млрд евро инвестиций в Украину.

Кроме того, чиновница заявила о создании нового фонда для восстановления Украины, который имеет целью предоставить еще 500 млн евро до 2026 года. Создан этот акционерный фонд при поддержке Европейского инвестиционного банка, Франции, Германии, Италии и Польши.

"Мы буквально делаем ставку на будущее Украины", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Помощь Украине: другие новости

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванные источники, что президент США Дональд Трамп может впервые использовать президентские полномочия (PDA) для поставки вооружения Украине. Общая стоимость пакета оружия может составить примерно 300 миллионов долларов.

Кроме того, стало известно, что Нидерланды выделят €300 миллионов на восстановление Украины в 2025 и 2026 годах.

Вас также могут заинтересовать новости: