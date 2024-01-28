Что произошло с экоактивистками после акции, не сообщается.

В Лувре две экоактивистки облили супом всемирно известную картину "Мона Лиза". Само произведение искусства находится под пуленепробиваемым стеклом, поэтому от супа оно не пострадало.

На видео с камеры наблюдения видно, как двое женщины требуют права на "здоровую пищу", заявляя, что французская "сельскохозяйственная система больна".

Ответственность за организацию таких действий взяла на себя группа под названием Riposte Alimentaire ("Продовольственная контратака"). Они сказали, что эта акция - часть усилий по интеграции "продовольствия в общую систему социального обеспечения". В заявлении также говорится, что нынешнее обеспечение продовольствием "не уважает наше фундаментальное право на питание".

Активисты заявили о необходимости ежемесячно выдавать гражданам продовольственную карту на 150 евро.

Ситуация в Париже

Несколько дней назад в Париже начались акции протеста фермеров. Они требуют от правительства усилить поддержку сельского хозяйства и ограничить импорт сельхозпродукции. Два дня назад протестующие перекрыли основные дороги, ведущие в город.

Акции протестов затронули и другие города страны. На видео с улиц французских городов был показано, как протестующие перекрывают дороги, поливают машины силовиков фекалиями и грязью, разбрасывают навоз по улицам, а также сжигают фуры с импортными продуктами.

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