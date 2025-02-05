Первая леди Сирии появилась на публике во время визита в Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретились в Анкаре для обсуждения вопросов безопасности и укрепления двустороннего сотрудничества. Также свою встречу провели и первые леди обеих стран. Известно, что это первое официальное появление жены Ахмеда аш-Шараа на публике, сообщает турецкое издание TRT.

В частности первая леди Турции Эмине Эрдоган обсудила с Латифой аль-Дароуби гуманитарную помощь и восстановление Сирии.

Эмине Эрдоган заявила, что рада встрече и отметила, что стороны обсудили вопросы гуманитарной помощи, социальной солидарности, расширение прав женщин и образование.

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"Особенно важно, что мы рассмотрели возможные шаги в поддержку женщин и детей, которые являются наиболее уязвимыми жертвами войны", - отметила первая леди Турции.

По ее словам, Анкара продолжит поддерживать народ Сирии во время восстановления страны.

"Я верю, что будущее, в котором царят мир и стабильность, возможно только через совместные усилия. Пусть каждый шаг в этом направлении станет надеждой для народов региона", - отметила Эмине.

Что известно о Латифе аль-Дароуби

По информации арабских СМИ, Латифа Аш-Шараа родилась в 1984 году. Она имеет степень магистра арабского языка и литературы, а также воспитывает троих сыновей.

Ее семья происходит из Аль-Карьятайна в Хомсе, а сестра первой леди Сирии замужем за нынешним губернатором Дамаска Махером Мухаммадом Марваном.

Известно, что семью аль-Дароуби хорошо знают в Сирии, из неё происходят многие учёные и выдающиеся деятели, среди которых шейх Абдул Гафара аль-Дароуби, известный чтец Корана из Хомса, который умер в Джидде в 2009 году.

Ситуация в Сирии - последние новости

Как писал УНИАН, в конце января российская делегация прибыла в Сирию впервые после падения режима Башара Асада. Таким образом российские чиновники хотят договориться с новым руководством страны о будущем своих военных баз в Сирии.

Также сообщалось, что новое правительство Сирии полностью запретило импорт товаров из России. Отмечается, что после свержения режима Башара Асада в Сирию хлынул поток различных импортных товаров.

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