По мнению эксперта, Европа реагирует на шаги "оси зла" с опозданием и слабо.

"Коалиция желающих", созданная европейскими лидерами, должна сосредоточить свое внимание не на мероприятиях, которые будет реализовать после завершения боевых действий в Украине, а на помощи Украине сейчас, чтобы мы смогли достичь победы. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Он сказал об этом в эфире Радио НВ, комментируя озвученные результаты вчерашней встречи "Коалиции желающих", в том числе решение направить в Украину после завершения боевых действий миссию в 25-30 тыс. иностранных солдат для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

"Для меня это все какой-то информационный белый шум из параллельной реальности... Сидит куча стран и обсуждает, сколько солдат они готовы направить не на войну с Россией, не на помощь Украине сейчас, а направить в мирную Украину, которая откуда-то должна взяться", - сказал Дикий.

По его словам, если мы хотим увидеть, "как в реальности выглядит коалиция решительных", стоит посмотреть видео с парада в Китае.

"Там была коалиция решительных - абсолютно решительно настроенных подмять мир под себя, поделить его между собой и, собственно, обнулить все эти западные либеральные демократии, которые соблазняют население тоталитарных стран другим образом жизни и поэтому мешают диктаторам жить", - сказал эксперт.

По его словам, по состоянию на сегодня со стороны западных демократий аналогичной решимости еще пока не наблюдается.

"Ось зла", возглавляемая Китаем, и Россия там далеко не лидер, но идет в авангарде именно физического нападения на западные демократии, эта коалиция все время делает шаг за шагом наступательного характера. А западные демократии в лучшем случае на это как-то реагируют пост-фактум. Никаких превентивных действий мы не видели. Но даже реакция обычно или запоздалая, или очень слабая, или и слабая, и запоздалая. И, к сожалению, мы сегодня видим именно такую степень готовности защищаться со стороны западного мира. Степень готовности защищаться, которая абсолютно не соответствует степени готовности нападать со стороны "оси зла", - отметил Дикий.

Эксперт считает, что нынешняя ситуация провоцирует российского президента Владимир Путина продолжать войну максимально.

Встреча "Коалиции желающих"

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 сентября, в Париже состоялось заседание "Коалиции желающих". Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в нем приняло участие 30 стран, и "все объединены одинаковым стремлением завершить эту войну надежным миром и долговременной безопасностью".

Детали встречи не раскрывались, но, по словам Зеленского, были обсуждены компоненты гарантий безопасности. Президент отметил при этом, что Украина вместе с союзниками имеет одинаковое видение и что РФ делает все возможное, чтобы затянуть переговоры и продолжать войну. А значит, нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию. В частности, сейчас идет подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза. Над санкционными шагами работает и Япония.

После встречи "Коалиции желающих" 4 сентября состоялся разговор между президентами Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Впоследствии Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, а также признал, что войну в Украине нелегко остановить.

