Также новые санкции США направлены против судов, которые связаны с РФ.

В Пекине призвали США "прекратить неправильные действия" после того, как китайские компании включили в перечень санкций, которые направлены против цепей поставок, питающих Россию, и подорвать ее экономику в условиях военного времени, пишет Bloomberg.

В Китае "решительно выступили" против санкций и "будут принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", отметили в воскресном заявлении Министерства торговли КНР.

В Bloomberg напомнили, что в пятницу Министерство финансов США опубликовало список новых субъектов, попавших под санкции, в который вошли россияне и компании, зарегистрированные в Гонконге и Китае. В заявлении министерства подчеркнули, что санкции будут направлены на тех, кто предоставляет продукты и услуги, которые позволяют РФ поддерживать военные действия против Украины и уклоняться от санкций.

Видео дня

"Ранее в этом году президент Китая Си Цзиньпин предупредил главного американского дипломата, что США не должны нацеливаться на Китай или выступать против него. Тогда госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что азиатская страна является основным поставщиком России военных станков и соединений, используемых в боеприпасах и ракетном топливе", - подчеркнули в издании.

Также новые санкции США направлены против судов, которые перевозят сжиженный природный газ, связанные с Россией, среди которых танкеры, которые, как считается, загружались на проекте "Арктик СПГ-2", против которого в Америке уже ввели санкции.

Санкции США против РФ - что известно

Как писал УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в перечень санкций США вошли компании, которые связаны с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и поставкой товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России в обход ограничений. Он подчеркнул, что новые ограничения существенно повлияют на ключевые для России нефтяные и газовые проекты.

Под санкции попали такие компании, как:

ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатэк", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";

ООО "Межрегионстрой", строящее объекты для проекта "Восток Ойл" от "Роснефти";

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), ответственное за проект "СПГ Якутия".

Также санкции применили против крупнейших экспортеров угля из России, таких как "СДС Уголь", "УК Мечел-Майнинг", АО "Будсервис" и две дочерние компании "Росатома".

Вас также могут заинтересовать новости: