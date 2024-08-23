Эти меры являются последними в серии изменений правил, призванных помешать российскому импорту чувствительных военных товаров, заставив банки по всему миру опасаться участвовать в финансировании торговли.

США предупреждают страны, торгующие с Россией, что они рискуют подвергнуться вторичным санкциям, если позволят российским банкам открывать местные отделения для финансирования поставок товаров для военной машины Владимира Путина.

Этот шаг направлен на то, чтобы закрыть обходные пути, которые Россия использовала для обхода санкций, в частности, путем поиска неясных способов оплаты товаров двойного назначения, необходимых для производства оружия для вторжения в Украину, пишет The Financial Times.

Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США, сообщил, что Вашингтон теперь готов преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать отделения в своих юрисдикциях, чтобы обойти западные санкции - даже если сам банк не находится под санкциями.

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"Мы будем преследовать филиал, который они открывают, а также другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними работают", - сказал Адейемо.

"Это не только предупреждение о ведении бизнеса с дочерними компаниями или филиалами уже санкционированного учреждения", - добавил он, заявив, что страны должны остановить создание любого российского филиала или дочерней компании, "поскольку это будет использоваться для обхода санкций, введенных нашей коалицией".

Эти меры являются последними в серии изменений правил, призванных помешать российскому импорту чувствительных военных товаров, заставив банки по всему миру опасаться участвовать в финансировании торговли.

Указ, выпущенный Белым домом в декабре 2023 года, предупреждает иностранные финансовые учреждения о том, что они подвергаются риску вторичных санкций, если они проводят или содействуют транзакциям, связанным с российским военно-промышленным комплексом. В июне список субъектов, подпадающих под санкции, был расширен, чтобы охватить любые российские субъекты, подпадающие под санкции.

Считается, что эта угроза создает значительные проблемы для России при финансировании импорта чувствительных товаров. Официальные торговые данные показывают, что экспорт из Китая и Турции в Россию наиболее важных военных товаров резко сократился после этого указа.

Экспорт из Китая так называемых "высокоприоритетных" товаров, набор экспортных поставок, которые США и их союзники приложили особые усилия, чтобы остановить, упал с 421 млн долларов в декабре до 212 млн долларов в феврале.

Адейемо сказал, что Россия продолжает бороться за поиск каналов оплаты товаров после недавних санкций США против таких компаний, как VTB Bank Shanghai, единственного представительства российского банка в Китае, которое США внесли в черный список в июне.

Чиновник заявил, что США переключают свое внимание на более мелкие банки в новых странах после того, как более ранний раунд давления побудил более крупных кредиторов в таких странах, как Китай, Турция и ОАЭ, отказаться от российских контрагентов.

Россия прилагает усилия по созданию альтернативных платежных систем, достаточно сильных, чтобы противостоять западному давлению, с такими странами, как Китай и Иран, которые разделяют ее негодование по поводу финансового доминирования США.

Премьер-министр Китая Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин пообещали "обеспечить бесперебойную и надлежащую работу каналов расчетов" после встречи в Москве в четверг. Это включает в себя использование юаня и рубля для большего количества транзакций, открытие большего количества корреспондентских счетов в своих странах и поддержку более тесных связей между их финансовыми системами.

Но Адейемо сказал, что доминирование Запада в мировых финансах означало, что большинство крупных банков сдались под западным давлением.

"Они ведут гораздо больше бизнеса с США, ЕС, Великобританией и остальной частью нашей коалиции, чем с Россией", - заявил он. "Они не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту или иене".

Санкции США против РФ - детали

Казначейство США в пятницу также добавило в санкционные списки 400 лиц и организаций, "чья продукция и услуги позволяют России поддерживать военные усилия и обходить санкции". В число новых участников вошли компании, обвиняемые в закупке боеприпасов, отмывании золота, получении станков и помощи олигархам в обхождении от санкций.

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