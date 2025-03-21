Несколько дней назад на этот аэродром прилетал Ан-124 "Руслан", а на днях там фиксировали и Ил-76.

На аэродроме "Энгельс", который был атакован дронами 20 марта, россияне могли хранить десятки ракет. Такое заявление сделал авиационный эксперт Константин Криволап.

В интервью YouTube-каналу РБК-Украина он отметил, что во время атаки на аэродроме РФ могли находиться не более трех бомбардировщиков Ту-95 МС и два Ту-160. Сейчас данных о поражении этих самолетов нет.

Говоря о ракетах, эксперт напомнил, что несколько дней назад на этот аэродром прилетал Ан-124 "Руслан", а на днях там фиксировали и Ил-76 - оба самолета являются грузовыми.

Видео дня

"Он привез обычно где-то так вычислили, что он может привозить 7-8 ракет. Если учесть, что там еще был "Руслан", то там может быть действительно несколько десятков ракет, может даже больше пятидесяти", – считает Кривопап.

Удар по аэродрому "Энгельс"

20 марта в районе аэродрома "Энгельс" прогремели мощные взрывы. В сети публиковали кадры столбов дыма по направлению аэропорта. Факт детонации впоследствии подтвердили и в РФ.

В СМИ писали, что под удар попал склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Известно, что детонация боеприпасов продолжалась несколько часов.

Источники УНИАН заявили, что удар по аэродрому "Энгельс" нанесли дроны СБУ и ССО. Отмечалось, что этот аэродром является ключевой базой стратегической авиации РФ – именно оттуда взлетают вражеские бомбардировщики перед массированными обстрелами украинских городов.

Вас также могут заинтересовать новости: