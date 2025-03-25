В Минобороны Британии считают, что такой удар нанес значительный ущерб аэродрому РФ.

Удар Украины по российской авиабазе в Энгельсе на прошлой неделе был самой "успешной" атакой по вражеским боеприпасам за 2025 год. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

В отчете британской разведки говорится о том, что атака 20 марта на аэродром, где находятся стратегические бомбардировщики РФ с ядерным потенциалом, "нанесла значительный ущерб" и "вероятно, сорвет ударные операции с этого аэродрома".

"Этот удар является самой успешной атакой Украины на российский склад боеприпасов в 2025 году и продолжает серию регулярных ударов вглубь российской территории", - добавили в сообщении.

Видео дня

Атака 20 марта на "Энгельс" - что известно

Как писал УНИАН, СБУ и ССО нанесли дроновых атак по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ. В результате атаки на аэродроме произошел пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Кроме того, во время атаки вражеская ПВО была не способна противодействовать украинским беспилотникам.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев оценил последствия удара по "Энгельсу". По его словам, такая атака является сигналом для Кремля, который отказался от предложения Украины прекратить войну в воздухе.

"Враг понес потери. С учетом того, что накануне на территорию аэропорта "Энгельс-2" прилетел российский грузовой самолет Ил-26, который скорее всего доставил какие-то ракетные ресурсы для подготовки к следующей ракетной атаке. То думаю, что и тот самолет получил пощечину от вторичной детонации", - отметил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: