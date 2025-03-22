Пораженный аэродром является одной из составляющих ядерной триады РФ.

Атака по российскому военному аэродрому "Энгельс" стала имиджевым ударом для страны-агрессора. Она продемонстрировала, что Россия не способна защитить свои ядерные объекты, в то время как продолжает бряцать ядерным оружием.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. Он акцентировал, что пораженный аэродром является одной из составляющих ядерной триады РФ – там базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Кстати, Россия использует эти самолеты во время атак по Украине.

"Российская Федерация всему миру показала, что не способна защитить даже места дислокации бомбардировщиков, носителей ядерных боезарядов. А это уже серьезные вызовы для всей мировой общественности. Страна, которая раз за разом бряцает ядерным оружием, оказывается даже не в состоянии обеспечить средствами ПВО защиту этих стратегических объектов", – пояснил эксперт.

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Кроме того, атака на "Энгельс" в очередной раз показала несостоятельность российской противовоздушной обороны. Россияне заявляют, что для атаки Силы обороны использовали дроны типа "Крыло", которые позволили им избегать ударов ПВО РФ.

"Причем навигация осуществлялась, по мнению российской стороны, с использованием связи Starlink, то есть наших американских стратегических партнеров. Поэтому можем говорить о том, что нанесение удара по аэродрому "Энгельс" – это элемент военно-политического давления Украины на российскую сторону", – считает Снегирев.

По его мнению, все украинские удары по российским объектам связаны – будь то удары по самой РФ или атаки на объекты врага на оккупированных территориях:

"Мы четко дали понять, у нас есть чем отвечать. И российская сторона не в состоянии противодействовать внешним угрозам со стороны украинских средств поражения. Это касается не только аэродрома "Энгельс", но и АР Крым с ее главной логистической составляющей – Керченским мостом".

Удар по аэродрому "Энгельс"

20 марта 2025 года в районе аэродрома "Энгельс", который расположен в Саратовской области РФ, прогремели мощные взрывы. В сети публиковали кадры огромного столба дыма, были сообщения о детонации боеприпасов. Проводилась эвакуация населения.

Впоследствии источники УНИАН сообщили, что за атакой на вражеский аэродром стоят дроны СБУ и ССО. На аэродроме дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что на месте некоторых зданий остались большие воронки от взрывов. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский сказал проекту "Схемы", что там стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95.

В сети же появились сообщения о том, что в результате атаки на "Энгельс" могли погибнуть двое пилотов Ту-95МС.

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