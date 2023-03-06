Лукашенко надеется, что Си Цзиньпин закажет за него слово перед европейцами.

Президент Беларусь Александр Лукашенко ездил в Китай, чтобы окончательно "присягнуть на вечность" его лидеру - Си Цзиньпину.

Об этом заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, белорусский политик хочет получить гарантии безопасности на то время, когда РФ проигрывает в войне.

"Лукашенко ездил в Китай, чтобы получить личные гарантии безопасности. Лукашенко понимает, что начнутся процессы и тектонические изменения в России после победы Украины - это главная цель его визита", - пояснил Мусиенко.

Видео дня

Как отмечается, Лукашенко хочет, чтобы в будущем Си Цзиньпин замолвил за него слово перед европейцами.

"Лукашенко хорошо делал вид, что едет в Китай по заданию Путина. Обсудить маршруты транспортировки оружия из Китая через Беларусь. Ранее Китай поставлял Беларуси ракеты в РСЗО "Полонез" и Путин просил Лукашенко, чтобы тот обсудил с китайским лидером этот вопрос. Считаю, что Лукашенко этого коснулся, но основной целью визита были личные гарантии безопасности", - считает Мусиенко.

Визит Лукашенко в Китай

Как ранее сообщал УНИАН, президент Беларуси прибыл в Пекин 28 февраля. Его визит длился три дня.

Встреча Си и Лукашенко состоялась 1 марта. Стороны договорились о развитии образцовых отношений всестороннего стратегического партнерства, а также подписали еще несколько других документов о сотрудничестве.

После этого белорусский президент заявил, что его страна будет поддерживать Китай по всем чувствительным вопросам.

Аналитики ISW убеждены, что своим визитом в Китай Лукашенко намерен увеличить китайское влияние в Беларуси и тем самым защититься от давления из Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: