Президент Беларусь Александр Лукашенко ездил в Китай, чтобы окончательно "присягнуть на вечность" его лидеру - Си Цзиньпину.
Об этом заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, белорусский политик хочет получить гарантии безопасности на то время, когда РФ проигрывает в войне.
"Лукашенко ездил в Китай, чтобы получить личные гарантии безопасности. Лукашенко понимает, что начнутся процессы и тектонические изменения в России после победы Украины - это главная цель его визита", - пояснил Мусиенко.
Как отмечается, Лукашенко хочет, чтобы в будущем Си Цзиньпин замолвил за него слово перед европейцами.
"Лукашенко хорошо делал вид, что едет в Китай по заданию Путина. Обсудить маршруты транспортировки оружия из Китая через Беларусь. Ранее Китай поставлял Беларуси ракеты в РСЗО "Полонез" и Путин просил Лукашенко, чтобы тот обсудил с китайским лидером этот вопрос. Считаю, что Лукашенко этого коснулся, но основной целью визита были личные гарантии безопасности", - считает Мусиенко.
Визит Лукашенко в Китай
Как ранее сообщал УНИАН, президент Беларуси прибыл в Пекин 28 февраля. Его визит длился три дня.
Встреча Си и Лукашенко состоялась 1 марта. Стороны договорились о развитии образцовых отношений всестороннего стратегического партнерства, а также подписали еще несколько других документов о сотрудничестве.
После этого белорусский президент заявил, что его страна будет поддерживать Китай по всем чувствительным вопросам.
Аналитики ISW убеждены, что своим визитом в Китай Лукашенко намерен увеличить китайское влияние в Беларуси и тем самым защититься от давления из Москвы.