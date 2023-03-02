Обход западных санкций против России – лишь одна из задач, вероятно, даже не главная.

Своей поездкой в Китай беларуский диктатор Александр Лукашенко намерен увеличить китайское влияние в Беларуси и тем самым защититься от давления из Москвы. Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в ходе визита в Пекин 1 марта Лукашенко и китайский лидер Си Цзиньпин подписали пакет документов, которые, как считается, помогут обойти через Беларусь некоторые санкции Запада, введенные против России.

Однако не менее важным аспектом является нескрываемое беларуским диктатором стремление расширить и углубить сотрудничество с Китаем в сфере экономики и технологий. И это не ради процветания рядовых беларусов.

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"Лукашенко, вероятно, также намеревается этими соглашениями поддержать свои давние усилия по развитию китайского экономического влияния в Беларуси, чтобы застраховаться от российского интеграционного давления", – считают аналитики.

В то же время ISW полагает, что Лукашенко в лучшем случае сможет отсрочить захват Беларуси Россией.

Ситуация в Беларуси – последние новости

После того, как режим Лукашенко стал соучастником российского вторжения в Украину, Беларусь попала в экономическую и политическую изоляцию от остальной Европы. При этом санкционное давление не ослабевает, а лишь возрастает.

26 февраля на военном аэродроме под Минском произошел взрыв, который повредил российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50. Ответственность за атаку взяли на себя беларуские партизаны, но есть мнение, что взрыв устроили спецслужбы Беларуси.

Именно на этом фоне Лукашенко отправился в Китай договариваться о новых торгово-промышленных контрактах, которые с одной стороны позволят обойти западные санкции, а с другой – сделают Беларусь менее зависимой от России. Примечательно, что в Пекин беларуский диктатор отправился на американском, а не российском самолете.

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