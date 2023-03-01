В том числе речь шла о Гонконге и Тайване.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он сильно ценит сотрудничества Пекина и Минска. Диктатор во время переговоров в Китае заявил, что Минск поддерживает принцип "Одного Китая".

"Мы очень высоко ценим тесное стратегическое сотрудничество с вашей страной на международной арене. Наши страны неизменно оказывают поддержку друг другу по важным ключевым вопросам мировой повестки дня. Мы осуждаем действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня.

Беларусь всегда придерживалась принципа "Одного Китая", выступала за мирное решение и категорически против вмешательства иностранных государств во внутренние дела КНР. Минск поддерживал и будет поддерживать Пекин по всем чувствительным вопросам. В том числе Синьцзяном, Южно-Китайским морем, Гонконгом и Тайванем", - передает слова Лукашенко Белта.

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Президент не остановился в своих попытках польстить Си Цзиньпину. Лукашенко продолжил восхвалять КНР. Кроме этого он проводил параллели с Беларусью, ведь, по его словам, политика Минска похожа на политику Пекина.

"Китай стал мировой державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос на нашей планете. Китай – сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы. И вообще, политика как внутри Китая, так и внутри Беларуси схожа. Международная повестка дня нами полностью поддерживается. Мы действуем в одном ключе", - сказал Лукашенко.

Лукашенко и его визит в Китай

Президент Беларуси прибыл в Пекин 28 февраля. Его визит будет длиться три дня.

Интересно, что Лукашенко прилетел в столицу КНР на самолете американского производства. Минск выкупил самолет у Туркменистана после того, как тамошний президент отказался летать на этом аппарате.

Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Кроме этого подписали еще несколько других документов о сотрудничестве, в том числе и насчет образовательных программ. Оба главы государств встречались 1 марта.

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