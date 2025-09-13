Это может быть предоставление Украине соответствующего оружия, которое просили изначально.

Президент Владимир Зеленский считает, что страны-члены НАТО должны ответить на залет российских дронов в Польшу.

Об этом говорится в Telegram-канале. "Относительно российских дронов над Польшей: я не считаю, что НАТО провалилось. Всюду, где есть НАТО, войны нет. Но когда сегодня идут сигналы такие, надо ответить. Мы не говорим, что НАТО нужно задействовать то или иное оружие. Никто не хочет расширения войны, и мы не являемся членом НАТО. Но нужны сильные ответы", - отметил он.

Например, по словам президента, это может быть предоставление Украине соответствующего оружия, которое просили сначала.

"Почему? Потому что летят дроны, и украинцы не могут их сбить, и часть дронов прилетает на территорию НАТО. Поэтому "мы тогда дадим украинцам то оружие, которое долетит - не по дронам, а по заводам, где производятся эти дроны". Это не о НАТО. Это об Украине", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как подчеркнул глава государства, санкции важны очень детальные. Ведь если Россия получает детали для своих ракет от иностранных компаний, увеличивается ракетостроение.

"Можно рассказывать, что это двойного использования, что частный сектор этого не хочет, но массово продает. Решение - накладывать санкции на любые компании, поставляющие составляющие ракет и ракетоносителей", - отметил он.

Атака российских дронов на Польшу

Как сообщал УНИАН, тысячи поляков начали записываться на добровольные военные учения на фоне растущей угрозы со стороны РФ, особенно после вторжения российских беспилотников на территорию страны.

Как рассказал полковник, председатель Центрального военного центра набора Польши Гжегож Вавжинкевич, за первые семь месяцев 2025 года более 20 тысяч поляков записались на добровольное военное обучение.

По его словам, до конца этого года военную подготовку должны пройти около 40 тысяч добровольцев, что более чем в два раза превышает показатель 2022 года (16 тысяч).

